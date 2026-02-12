ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кърт Кобейн е бил убит?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56Коментари (0)431
©
Смъртта на Кърт Кобейн шокира феновете и разтърси музикалния свят, а десетилетия по-късно последните му мигове остават подложени на нов анализ.

Вокалистът на Nirvana умира на 5 април 1994 г. на 27-годишна възраст от самонанесена огнестрелна рана в дома си в Сиатъл. По това време медицинският екип на окръг Кинг постановява смъртта му като самоубийство.

 

Сега обаче неофициален екип от криминалисти от частния сектор е насочил вниманието си към аутопсията и материалите от местопрестъплението, за да ги разгледа отново. Независими изследователи заявяват пред Daily Mail, че само след няколко дни анализ на новите доказателства ги е убедил, че "това е убийство".

Според тях заключението идва след изчерпателен преглед на аутопсията, който разкрива признаци, несъвместими с мигновена смърт от огнестрелно оръжие. Новият доклад представя десет доказателства, които предполагат, че Кобейн е бил конфронтиран от един или повече нападатели. Те смятат, че той е бил накаран да предозира с хероин, за да бъде обезвреден, преди един от нападателите да го застреля в главата, да му сложи оръжието в ръцете и да остави фалшива предсмъртна бележка.

"Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при предозиране, не при смърт с пушка", коментират изследователите. Те също отбелязват: "Изглежда сякаш някой е инсценирал филм и е искал да сте абсолютно сигурни, че това е самоубийство."

В новия доклад се посочва, че ръкавите на Кобейн са били навити, а хероинът е намерен на няколко метра разстояние. До него е имало спринцовки и тампони. Полицията посочва, че Кобейн си е инжектирал десет пъти повече от нормалното количество. Аутопсията показва течност в белите дробове, кървене в очите и увреждане на мозъка и черния дроб.

 

Съдебномедицинският доклад уточнява, че тези находки са необичайни за бърза смърт от огнестрелно оръжие, но са характерни за случаи на предозиране с хероин, които причиняват забавено дишане и нисък кръвен поток. Кървенето в очите и увреждането на органите предполагат, че тялото може да е било лишено от кислород, което вероятно не се е случило само от изстрела. При повечето смъртни случаи от огнестрелни наранявания в главата кръвта често попада в дихателните пътища, но аутопсията на Кобейн не го отчита.

Докладът е преминал през експертна проверка и е публикуван в Международното списание за съдебна медицина. Според някои анализатори Кобейн може да е бил физически неспособен преди фаталния изстрел.

Разположението на ръцете му и липсата на пръски кръв също повдигат допълнителни въпроси. Според доклада лявата ръка на Кобейн е била поставена върху оръжието след смъртта, което обяснява наблюдаваната на ръката му следа, подобна на отпечатък от палец. В съдебните разследвания подобно петно може да помогне за реконструкция на събитията, показвайки какво е докоснал човекът или как е било пренесено веществото.

Предсмъртната бележка също е прегледана внимателно. Според следователите тя всъщност само говори за напускане на групата, а не за намерение за самоубийство.

Те подчертават, че не търсят арести, а прозрачност и преразглеждане на доказателствата.

Следователите също са разговаряли със семейства, чиито близки са отнели живота си след смъртта на Кобейн. "През 2022 г. едно дете се е самоубило, защото е вярвало, че Кобейн го е направил", посочват те. По тяхна информация исканията за възобновяване на делото са били отхвърлени.


Още по темата: общо новини по темата: 3356
12.02.2026 »
12.02.2026 »
12.02.2026 »
12.02.2026 »
12.02.2026 »
12.02.2026 »
предишна страница [ 1/560 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: