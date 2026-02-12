Кърт Кобейн е бил убит?

© Смъртта на Кърт Кобейн шокира феновете и разтърси музикалния свят, а десетилетия по-късно последните му мигове остават подложени на нов анализ.



Вокалистът на Nirvana умира на 5 април 1994 г. на 27-годишна възраст от самонанесена огнестрелна рана в дома си в Сиатъл. По това време медицинският екип на окръг Кинг постановява смъртта му като самоубийство.







Сега обаче неофициален екип от криминалисти от частния сектор е насочил вниманието си към аутопсията и материалите от местопрестъплението, за да ги разгледа отново. Независими изследователи заявяват пред Daily Mail, че само след няколко дни анализ на новите доказателства ги е убедил, че "това е убийство".



Според тях заключението идва след изчерпателен преглед на аутопсията, който разкрива признаци, несъвместими с мигновена смърт от огнестрелно оръжие. Новият доклад представя десет доказателства, които предполагат, че Кобейн е бил конфронтиран от един или повече нападатели. Те смятат, че той е бил накаран да предозира с хероин, за да бъде обезвреден, преди един от нападателите да го застреля в главата, да му сложи оръжието в ръцете и да остави фалшива предсмъртна бележка.



"Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при предозиране, не при смърт с пушка", коментират изследователите. Те също отбелязват: "Изглежда сякаш някой е инсценирал филм и е искал да сте абсолютно сигурни, че това е самоубийство."



В новия доклад се посочва, че ръкавите на Кобейн са били навити, а хероинът е намерен на няколко метра разстояние. До него е имало спринцовки и тампони. Полицията посочва, че Кобейн си е инжектирал десет пъти повече от нормалното количество. Аутопсията показва течност в белите дробове, кървене в очите и увреждане на мозъка и черния дроб.







Съдебномедицинският доклад уточнява, че тези находки са необичайни за бърза смърт от огнестрелно оръжие, но са характерни за случаи на предозиране с хероин, които причиняват забавено дишане и нисък кръвен поток. Кървенето в очите и увреждането на органите предполагат, че тялото може да е било лишено от кислород, което вероятно не се е случило само от изстрела. При повечето смъртни случаи от огнестрелни наранявания в главата кръвта често попада в дихателните пътища, но аутопсията на Кобейн не го отчита.



Докладът е преминал през експертна проверка и е публикуван в Международното списание за съдебна медицина. Според някои анализатори Кобейн може да е бил физически неспособен преди фаталния изстрел.



Разположението на ръцете му и липсата на пръски кръв също повдигат допълнителни въпроси. Според доклада лявата ръка на Кобейн е била поставена върху оръжието след смъртта, което обяснява наблюдаваната на ръката му следа, подобна на отпечатък от палец. В съдебните разследвания подобно петно може да помогне за реконструкция на събитията, показвайки какво е докоснал човекът или как е било пренесено веществото.



Предсмъртната бележка също е прегледана внимателно. Според следователите тя всъщност само говори за напускане на групата, а не за намерение за самоубийство.



Те подчертават, че не търсят арести, а прозрачност и преразглеждане на доказателствата.



Следователите също са разговаряли със семейства, чиито близки са отнели живота си след смъртта на Кобейн. "През 2022 г. едно дете се е самоубило, защото е вярвало, че Кобейн го е направил", посочват те. По тяхна информация исканията за възобновяване на делото са били отхвърлени.