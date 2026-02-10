ИЗПРАТИ НОВИНА
Катя Близнакова и Тони Димитрова се хванаха за гушите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:04
Истинска буря в социалните мрежи предизвика остър коментар на Тони Димитрова след доста провокативен и откровено обиден пост в профила на Катя Близнакова, в който тя атакува директно Христо Стоичков с крайно вулгарен тон.

"Госпожо Близнакова, срамът е за теб! От дълго време! Качвам това тук, защото знам, че по-късно ще го изтриеш, както правиш винаги! И не – профилът ти не е хакнат! Това си самата ти и няма да те търпя повече! И те съжалявам, защото не само пишеш простотии, а и сама си ги харесваш! Жалка работа!", пише Тони Димитрова.

И да, действително постът на Катя Близнакова бе изтрит часове след публикацията й.

Тонът и съдържанието на поста предизвикаха остра реакция сред потребителите, а намесата на Тони Димитрова допълнително разпали напрежението. Под нейния пост обаче, реакциите за подкрепа и единомислие преобладават.

Много от потребителите не само застанаха зад Тони Димитрова, но и определиха думите ѝ като "навременни" и "абсолютно точни", пише "Блиц".


