ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
Гаджето на най-успешния български щангист, взриви интернет със снимки от луксозна почивка в Алпите, на които позира в снега, облечена в екстравагантна червена рокля с дълбоко деколте, голи рамене и открит гръб. Кадрите са част от професионално изглеждаща фотосесия на открито, направена сред заснежените върхове, и предизвикаха хиляди реакции и коментари.
Почивката им е била в луксозния хотел Chalet Al Foss, разположен в Италианските Алпи, в района на Вал ди Соле, близо до курорта Мадона ди Кампильо. Хотелът е от висок клас и е известен със своята уединена атмосфера, панорамни гледки към планината, СПА зона, гурме ресторант и персонално обслужване. Chalet Al Foss предлага луксозни суити, отопляеми външни басейни с гледка към заснежените върхове, сауни, масажи и пълен набор от премиум екстри.
Според ценовите нива на подобен тип настаняване нощувка в хотела при пълен пакет услуги може да варира между 700 и над 1000 евро на вечер в зависимост от сезона, типа стая и включените удобства. При няколкодневен престой с всички екстри, СПА процедури и гурме вечери почивката на Карлос Насар и Александра със сигурност е струвала няколко хиляди евро, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3108
|предишна страница [ 1/518 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026
Не всички зеленчуци обичат студената среда
08:36 / 23.01.2026
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS