Камен Донев: Долна пасмина събрана

© bTV По време на участието си в "120 минути" по bTV актьорът Камен Донев изригна срещу политиката на Доналд Тръмп.



"В Белия дом едва ли има нещо, за което си струва да чакаш на опашка, за да видиш. Освен, ако не си някакъв фетишист", катеоричен е вликият театрал.



"Как е възможно толкова векове човечеството да гради своята мисъл, своята еволюция? Това са хора, които са посветили живота си на науката, на учението, изследователството и в крайна сметка върхът на всичко това в днешно време е Доналд Тръмп. Къде отиде целият този устрем? Това ли е резултатът, който заслужаваме. Не визирам само Тръмп - много други примери за държавни глави, които будят меко казано недоумение - да не говорим за вазмущение, омраза и гняв", каза още Донев.



"Това е една мимикрия и начин за оцеляване. Няма значение дали е модерно или старомодно, това е преди всичко унизително.“ – каза актьорът и добави, че на нас ни липсват мъже.



"Няма човек от политиката, който да ме е впечатлил. Това е мое мнение. Искам да видя един наш политик да застане честно, да говори, да развълнува, да е прям, открит. Те са се изтупали като едни манекени - все издути. Или са прекалено стенати като кукли, или са откровени простаци, каквито ги виждаме в парламента. Разни дебелаци, измикяри. Присъствието им е обидно за хората, те обиждат, позволяват си да говорят на "бе". Долна пасмина събрана. Ние нямаме истински човек", категоричен е тв любимецът.