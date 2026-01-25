ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камен Донев: Долна пасмина събрана
"В Белия дом едва ли има нещо, за което си струва да чакаш на опашка, за да видиш. Освен, ако не си някакъв фетишист", катеоричен е вликият театрал.
"Как е възможно толкова векове човечеството да гради своята мисъл, своята еволюция? Това са хора, които са посветили живота си на науката, на учението, изследователството и в крайна сметка върхът на всичко това в днешно време е Доналд Тръмп. Къде отиде целият този устрем? Това ли е резултатът, който заслужаваме. Не визирам само Тръмп - много други примери за държавни глави, които будят меко казано недоумение - да не говорим за вазмущение, омраза и гняв", каза още Донев.
"Това е една мимикрия и начин за оцеляване. Няма значение дали е модерно или старомодно, това е преди всичко унизително.“ – каза актьорът и добави, че на нас ни липсват мъже.
"Няма човек от политиката, който да ме е впечатлил. Това е мое мнение. Искам да видя един наш политик да застане честно, да говори, да развълнува, да е прям, открит. Те са се изтупали като едни манекени - все издути. Или са прекалено стенати като кукли, или са откровени простаци, каквито ги виждаме в парламента. Разни дебелаци, измикяри. Присъствието им е обидно за хората, те обиждат, позволяват си да говорят на "бе". Долна пасмина събрана. Ние нямаме истински човек", категоричен е тв любимецът.
