|Какво да облечем на Нова година? Смел блясък и кадифе!
Всички искаме да сме неотразими и да посрещнем Новата година със стил, за да се чувстваме добре.
Не забравяйте - блясък, блясък, блясък! Какъв по-добър момент да сложете рокля или топ на пайети? Или онази прекрасна сатенена рокля, която винаги чака подходящия момент? В комбинация с палто с косъм ще се получи една класическа холивудска визия. Кадифето и велурът също добавят текстура и лукс в облеклото на дамите.
За по-романтично настроените, дрехите с прозрачни елементи или декорации с 3D ефект са чудесен вариант.
За дамите, търсещи удобство или предпочитащи панталон, продължават да са актуални костюмите. Комбинирайте с дантелен топ или боди и няма да останете незабелязани! Модерен акцент са oversized блузи, съчетани с елегантен панталон или класическата права пола с висока талия, за да се чувствате комфортно в кожата си.
Изключително модерни и лесни за комбиниране са монохромните визии. Така ще постигнете елегантна визия без много усилия. Включете и обемни бижута с метални елементи за акцент и повече празничност.
Заложете на ярки цветове, например наситено червено и неонови нюанси. Водещ цвят на сезона е така нареченият Cherry Lacquer - този наситен нюанс на череша е чудесен избор за празничната нощ.
Най-важното - бъдете смели с облеклото си в новогодишната нощ! Стилът е въпрос на самочувствие!
