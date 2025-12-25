ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците
"По това време на годината имаме огромни очаквания и силно желание всичко да бъде спокойно, всички да сме щастливи, ведри и уравновесени. Но всъщност това са очаквания, които съществуват само в нашата глава. Много хора дори не изказват своите нужди и желания празниците да са по-спокойни – всичко остава като вътрешно очакване", обясни Влаева.
По думите на Димитров "това е своеобразен синдром на Коледа" - с високите очаквания да постигнем едно изключително състояние. "Истината е, че има много психологически задачи, които не са лесни за решаване по време на празниците. Едната е да прегледаме живота си – назад, напред и наоколо. Да видим с какви ценности живеем, да си благодарим за нещата, които имаме, и да ги осъзнаем. Това не е лека задача", категоричен е той.
Според него това е и време да "подновим проекта“. "Да завъртим живота си отново, което означава да си поставим цели. Хората често виждат само повърхността и преживяват сложни вътрешни състояния", допълни той.
Влаева обясни, че има един парадокс - да не се обръща внимание на самия празник, а се вглеждаме в детайлите, които могат да "развалят“ всичко. "Често искаме от най-близките си хора да притежават умения, които те никога не са имали – спокойствие, съчувствие, търпение, съпреживяване. Осъждаме ги, че не ги проявяват в конкретния момент, но те просто не разполагат с тях. Тогава е по-редно не да продължаваме да осъждаме, а да си дадем сметка какво искаме ние самите и дали можем да приемем другия такъв, какъвто е", заяви тя.
Големите нужди по време на празниците са вътрешни, подчерта доктор Димитров. "Важно ни е да преоткриваме живота и неговата стойност. Това всъщност празнуваме – че животът го има и продължава. А с него идват надеждите, тревогите, нерешените въпроси, срещата със самите нас. Божественото в човека се подрежда, когато се свърже със себе си. Това е задачата на празника. Не винаги е лесно, но е много важно", категоричен е той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 199
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
20:21 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS