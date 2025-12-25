ИЗПРАТИ НОВИНА
Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:58Коментари (0)267
© iStock
Подаръци, пътувания и очаквания превръщат края на годината в едни от най-натоварените дни в годината, твърдят психолозите. Съвети за това как да "оцелеем" по време на празниците и да се преборим със стреса в предаването "Твоят ден" по NOVA News дадоха консултантът по детско развитие Анна Влаева и психологът д-р Пламен Димитров.

"По това време на годината имаме огромни очаквания и силно желание всичко да бъде спокойно, всички да сме щастливи, ведри и уравновесени. Но всъщност това са очаквания, които съществуват само в нашата глава. Много хора дори не изказват своите нужди и желания празниците да са по-спокойни – всичко остава като вътрешно очакване", обясни Влаева. 

По думите на Димитров "това е своеобразен синдром на Коледа" - с високите очаквания да постигнем едно изключително състояние. "Истината е, че има много психологически задачи, които не са лесни за решаване по време на празниците.  Едната е да прегледаме живота си – назад, напред и наоколо. Да видим с какви ценности живеем, да си благодарим за нещата, които имаме, и да ги осъзнаем. Това не е лека задача", категоричен е той. 

Според него това е и време да "подновим проекта“. "Да завъртим живота си отново, което означава да си поставим цели. Хората често виждат само повърхността и преживяват сложни вътрешни състояния", допълни той. 

Влаева обясни, че има един парадокс - да не се обръща внимание на самия празник, а се вглеждаме в детайлите, които могат да "развалят“ всичко. "Често искаме от най-близките си хора да притежават умения, които те никога не са имали – спокойствие, съчувствие, търпение, съпреживяване. Осъждаме ги, че не ги проявяват в конкретния момент, но те просто не разполагат с тях. Тогава е по-редно не да продължаваме да осъждаме, а да си дадем сметка какво искаме ние самите и дали можем да приемем другия такъв, какъвто е", заяви тя.

Големите нужди по време на празниците са вътрешни, подчерта доктор Димитров. "Важно ни е да преоткриваме живота и неговата стойност. Това всъщност празнуваме – че животът го има и продължава. А с него идват надеждите, тревогите, нерешените въпроси, срещата със самите нас. Божественото в човека се подрежда, когато се свърже със себе си. Това е задачата на празника. Не винаги е лесно, но е много важно", категоричен е той.


