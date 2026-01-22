ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в затвора
Поп иконата Ищар и вечните "Джипси Кингс“ извисиха глас, а певицата влезе на партито с думите: "Аз съм твоят подарък от любимата ти жена!“'.
Израелската певица поздрави рожденика с любимата му българска песен "Облаче ле, бяло“. Събитието с мащабите на холивудска продукция се състоя под мотото "Аватар“.
300 са гостите на рождения ден на известния пловдивски бизнесмен, строго избрани от красивата му съпруга Маринела.
Някои от тях пристигнаха от различни точки на света - Лондон, Сен Тропе, Дубай. Сред всички тях се отличаваха Мис България Ивайла Бакалова с мъжа си Веселин Денков, Георги Папазки, съименникьт му Георги Семерджиев, бизнесдамата Ваня Червенкова, дизайнерката София Борисова и Весела Бонева. Сред чуждестранните гости блестяха Моника Бакарди - филмов продуцент от Италия, както и две монархически особи - принцеса от Саудитска Арабия и нейна посестрима от кралската фамилия на Тайланд, чийто баща е английски лорд. Още повече красота на празника придаваше руският топмодел Олесия Малинская, пише HotArena.
Освен изненадата Ищар и "Джипси Кингс“ много български изпълнители пяха на специалната вечер. Веси Бонева се похвали в мрежите: "Имах честта да бъда част от музикалната програма на коктейла, където се преплетоха елегантност и феерия под темата "Аватар“. Вечерта продължи с много светски личности и наситена със запомнящи се емоции. Една вечер, която няма да забравим!“.
