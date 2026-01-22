ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в затвора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:36Коментари (2)1156
©
С луксозно парти и нестандартни подаръци зарадваха Ветко Арабаджиев всичките му приятели и колеги на рождения ден, който бе преди дни. 

Поп иконата Ищар и вечните "Джипси Кингс“ извисиха глас, а певицата влезе на партито с думите: "Аз съм твоят подарък от любимата ти жена!“'.

Израелската певица поздрави рожденика с любимата му българска песен "Облаче ле, бяло“. Събитието с мащабите на холивудска продукция се състоя под мотото "Аватар“.

300 са гостите на рождения ден на известния пловдивски бизнесмен, строго избрани от красивата му съпруга Маринела.

Някои от тях пристигнаха от различни точки на света - Лондон, Сен Тропе, Дубай. Сред всички тях се отличаваха Мис България Ивайла Бакалова с мъжа си Веселин Денков, Георги Папазки, съименникьт му Георги Семерджиев, бизнесдамата Ваня Червенкова, дизайнерката София Борисова и Весела Бонева. Сред чуждестранните гости блестяха Моника Бакарди - филмов продуцент от Италия, както и две монархически особи - принцеса от Саудитска Арабия и нейна посестрима от  кралската фамилия на Тайланд, чийто баща е английски лорд. Още повече красота на празника придаваше руският топмодел Олесия Малинская, пише HotArena.

Освен изненадата Ищар и "Джипси Кингс“ много български изпълнители пяха на специалната вечер. Веси Бонева се похвали в мрежите: "Имах честта да бъда част от музикалната програма на коктейла, където се преплетоха елегантност и феерия под темата "Аватар“. Вечерта продължи с много светски личности и наситена със запомнящи се емоции. Една вечер, която няма да забравим!“.


Още по темата: общо новини по темата: 3087
22.01.2026 Честито на Драго Чая!
22.01.2026 Валери Божинов: Вече толкова години имаме приятелство с него, обич и връзка
22.01.2026 Даниела Рупецова се погъделичка с екзотична екскурзия
22.01.2026 Огромна изненада в "Като две капки вода"
22.01.2026 Известна журналистка на БНТ: Имам грях към него
22.01.2026 Хепи Ванче влезе в болница
предишна страница [ 1/515 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ако и тези карикатури подкрепят президента в оставка в борбата срещу олигархията след Черепа, Сокола и Копринката, всичко е точно.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Огромна изненада в "Като две капки вода"
15:02 / 22.01.2026
Група "Клас" се завръща след повече от 13 години отсъствие на Phi...
12:38 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:30 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Икономичният режим на бойлера
23:21 / 21.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, пъ...
16:50 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
Президентска партия
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: