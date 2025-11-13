ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен актьор скочи на наградите "Оскар"
"Казах си, няма да ходя – те не признават чернокожи хора във филмите. Но после реших, че ще отида и ще го кажа на глас. Вероятно никога няма да спечеля "Оскар“ за това, но трябваше да го изрека“, спомня си Мърфи.
През онази вечер на сцената той заяви:
"Чернокожите няма да бъдат повече в края на влака на обществото. Искам Академията да ни признае“.
Тогава, през 80-те, в 60-годишната история на "Оскарите“ едва трима актьори с черен цвят на кожата бяха печелили статуетката – Хати МакДаниел, Сидни Поатие и Луис Госет-младши.
Мърфи признава, че не е осъзнавал напълно ефекта от думите си:
"Просто исках да бъда забавен и да кажа нещо смислено. Не мислех за последствията“.
Години по-късно актьорът все още няма "Оскар“, въпреки че през 2007 г. беше фаворит за ролята си в Dreamgirls. Мнозина смятат, че провалът на комедията Norbit, излязла точно след номинацията му, му е коствал наградата.
"Обичам Norbit! Да, получих три награди "Раззи“ – за най-лош актьор, актриса и актьор на десетилетието. Но хайде, не беше чак толкова зле!“, шегува се Мърфи днес.
Документалният филм "Being Eddie“ ще има премиера в Netflix на 12 ноември и обещава да покаже истинското лице на холивудската легенда — без грим, без сценарий, но с много смях и истина.
