|Илиана Раева: Честит имен ден, мое момче
"ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го закриля винаги!“, написа Раева, допълвайки, че името Атанас означава "Безсмъртен“.
В края на публикацията си тя отправи поздрав и към всички именици: "Честито на всички, които носят името на Безсмъртния св. Атанас!“.
Пожеланието беше придружено от сърца и празнични символи, които подчертаха топлите чувства и личния характер на посланието.
Коментари (1)
преди 57 мин.
