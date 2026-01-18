Илиана Раева: Честит имен ден, мое момче

© Илиана Раева поздрави своя съпруг Наско Сираков по повод именния му ден с емоционално послание в социалните мрежи. Тя му пожела здраве, сила и благословение, като подчерта значението на празника и символиката на името Атанас.



"ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го закриля винаги!“, написа Раева, допълвайки, че името Атанас означава "Безсмъртен“.



В края на публикацията си тя отправи поздрав и към всички именици: "Честито на всички, които носят името на Безсмъртния св. Атанас!“.



Пожеланието беше придружено от сърца и празнични символи, които подчертаха топлите чувства и личния характер на посланието.