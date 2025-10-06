ИЗПРАТИ НОВИНА
И Петър Дочев напуска bTV?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57
©
Петър Дочев напуска Би Ти Ви. Бившият водещ на "Преди обед", който в момента има рубрика в предаването, щял да остане там най-късно до Нова година. Причината е тежък конфликт с новата авторка и водеща на шоуто Венета Райкова.

Още в първия си ден като водеща на "Преди обед" Венета съобщи в ефир, че Петър Дочев я е вбесил, като е влязъл в личната й гримьорна, за да се подготвя за ефир. Да има собствена гримьорна, където да не влиза никой друг от екипа, било едно от изискванията на Райкова, които поставила в договора си с Би Ти Ви.

Затова била изненадана много неприятно, като заварила Дочев в личната си обител. За да й се извини и да й пожелае успех в шоуто, актьорът й приготвил букет цветя, които искал да й поднесе в ефир, но русата амбиция се оказала алергична към тях. Всичко това тя разкри в ефир още в първото си предаване като водеща. Зрителите решиха, че е шега. Оказва се обаче, че е било чистата истина. Венета наистина била бясна на Дочев и двамата така и не успели да изгладят отношенията си. Актьорът, който беше водещ на "Преди обед" в продължение на 2 години, се отказал от опитите да се хареса на звездата и двамата вече били в открит конфликт помежду си.

От такава ситуация има три възможни изхода. Първият е всичко да продължава, както досега – Дочев да работи в "Преди обед" в явен конфликт с водещата, която в момента има правомощия да коли и беси в екипа, тъй като само за месец е успяла да вдигне рейтинга в пъти. В момента шоуто има двойно повече зрители от сравнение с конкурентното "На кафе" по Нова тв. 

Другият вариант е Дочев да се примири, че Райкова е звездата в предаването и като такава има право да налага свои правила. Третият вариант е единият от двамата да напусне. Телевизията няма как да се лиши от Венета, която прави убийствен рейтинг. Следователно напусналият трябва да е Дочев. Именно този вариант е избрал честолюбивият актьор.

По информация на "Уикенд" в последните седмици той сам разпространява информация, че приключва отношенията си с Би Ти Ви. Надеждата му е да получи предложение за работа от някоя от другите големи телевизии, за предпочитане – от Нова. Говори се, че той ще е един от участниците в новия сезон на "Като две капки вода".

Петър има сериозна причина да иска да е на екран. Преди да стане водещ на "Преди обед", той имаше само една сравнително забележима роля в актива си – в сериала "Пътят на честта". Но дори и там героят му не беше от главните. Предаването на Би Ти Ви го направи звезда и кариерата му на актьор потръгна. Той има сериозно основание да се притеснява, че слезе ли от екран, хората бързо ще го забравят.

В явен конфликт с водещата е и основателя на предаването Георги Тошев. За първа година бившия продуцент на сутрешния блок на Би Ти Ви не пожела успех на екипа в профилите си в социалните мрежи. Според колеги на Тошев, той също най-вероятно ще се оттегли.


