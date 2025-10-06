ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (0)2384
©
Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави един от най-близките си приятели – волейболната звезда и президент на БФВ Любо Ганев, който днес навършва 60 години.

В социалните мрежи Стоичков сподели емоционално послание, изпълнено с топли думи и признателност към дългогодишното им приятелство:

"60 наздравици за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб!!!“

Футболната икона не крие гордостта си от постиженията на Ганев – както на спортната площадка, така и в ръководството на волейболната федерация. Двамата поддържат приятелство от десетилетия, започнало още по времето, когато са част от ЦСКА в различни спортове.


Още по темата: общо новини по темата: 1587
06.10.2025 Петър от "Ергенът" с гадже в реалния живот по време на предаването
06.10.2025 Андреа се забърка в нов скандал с Кубрат Пулев
06.10.2025 Валентин Петров, "Ергенът: Любов в рая": Искам да ме мразят
06.10.2025 Глория, новата на Даниел Петканов, крие тъжно минало
06.10.2025 Камелия разплака Глория
05.10.2025 Стефан Командарев: Любимата ми българска дума е "Благодаря"
предишна страница [ 1/265 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Шкумбата: Срещата с Тодор Живков ме спаси
18:26 / 05.10.2025
Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На ...
17:16 / 05.10.2025
Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
14:33 / 05.10.2025
Радост Тодорова: Децата ми умряха, а лекарката каза, че отива на ...
13:21 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери...
12:51 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевиз...
08:51 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Неделята носи щастие и любов само за 4 зодии
Неделята носи щастие и любов само за 4 зодии
22:51 / 04.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Предаване "Цветовете на Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: