|Холивудски секссимвол опроверга слуховете на сватбата си
С пост в социалните мрежи артистката дискретно благодари за всичките пожелания, които феновете на Киану отправиха, но отрече да са се венчали.
"Това е истинската наша снимка. Нямаме от сватбата и всичко, което виждате в социалните мрежи, е генерирано с ИИ", написа тя под поста, визирайки в последно време фотосите, които се споделят напред-назад. "Добрите новини са много необходими в наши дни, но все пак повечето са фалшиви, така че бъдете внимателни", допълни още Александра.
Представител на Киану също отрече като коментира в интервю за изданието E! News, че всичко, което циркулира онлайн, "не е вярно".
Рийвс обяви публично връзката си с Грант през 2019 г. По-рано тази година феновете им забелязаха, че Александра носи диамантен пръстен, което подхрани слуховете, че тя и нейният любим са се оженили, пише dir.bg.
