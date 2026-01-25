© Гринго-Богдан е не само актьор, но и рапър. Това може и да е новина за някои зрители, които го гледат в ролята на Лазар Караиванов в новия сериал "Мамник" по БНТ, но не и за младежите, слушащи българска музика. Гринго-Богдан – не е псевдоним, а рожденото му име, има няколко хита и даже албум. Гласът му е разпознаваем за доста хора. Дори за тези, които не са запознати в детайли с творчеството му и даже не са кой знае какви меломани. Затова и се случва да бъркат Гринго-Богдан с Папи Ханс и друго нашумяло име сред младежите - Боро1, но пък го сравняват с Ицо Хазарта, заради гласа, маниера, с който рапира, и текстовете на песните му.



"Това ли е Ицо Хазарта?", пита в коментар и актьорът Михаил Билалов към един от постовете с парче на Гринго-Богдан. Екранният Джаро от сериала "Под прикритие" пак на БНТ, разбира се, не се е заблудил, а изтъква приликата в стила на двамата рапъри. Затова и младият актьор се трогна: "Чест и почитания, г-н Билалов!"



В парчетата си Гринго-Богдан изпъква като духовит и прям. Чрез игра на думи, чувство за хумор и сарказъм в текстовете си той прави и препратки към социални теми. Не липсват и философски такива, като комбинацията го нарежда до любимите рапъри на новото поколение.



Гринго-Богдан е кръстен на двамата си дядовци – Богдан и Григор. Дядо му Григор починал, преди внукът му да се роди. Бащата на бъдещия актьор искал да му даде неговото име, но и да се съобрази със суеверието, че не трябва да се кръщава дете на наскоро починал човек, "за да не му вземе късмета". Затова таткото кръстил сина си на прякора на дядо Григор – Гринго. Актьорът има по-малък брат, с когото са много близки. Всъщност Гринго-Богдан има силна връзка с цялото си семейство, което го подкрепя и е вдъхновение за творчеството му. Младият актьор и рапър го представя с псевдонима GR!NGOD.



Като малък, всяка вечер преди да заспи, рапърът се молел за брат си, родителите си и кучето им. Пожелавал си никога да не ги загуби. Когато се сбогували с кучето Хектор през 2024 г., Гринго-Богдан стигнал до важни изводи. "Осъзнах, че молитвите ми не са били способни да преборят времето. Осъзнах, че парите, дрехите, колите и прочее не струват нищо пред времето", споделял е рапърът-актьор. От 10 до 26-годишен той бил неразделен с Хектор, което му било като "втори брат". След като се сбогувал с него, актьорът се замислил и за мисията на всеки в този живот и в резултат сътворил песента "Писмо до малкия Аз".



Текстът към едно от най-слушаните си парчета пък, което е в колаборация с нашумелия млад певец Роби, рапърът е написал и посветил на родителите си.



"Благодарен съм, че винаги са били до мен и са ми помагали да се уча на "живот" и да осъзная, че вътре в себе си ги нося и двамата ще са до мен, независимо от всичко. Това е песен за една любов, която може да устоява на всички "зими", "бури", залези, изгреви и години. Благодаря ви, наще!", споделял е Гринго-Богдан за "Няма път назад".



Той има и дует с половинката си – актрисата Мария Манолова. Песента е със заглавие "Симбиоза". Двамата са заедно от близо 5 години и живеят под един покрив. През март миналата година Гринго-Богдан показа в инстаграм как със собствени усилия преобразил терасата на дома им в панелен блок в столичен квартал. Важно им било да внесат уют не само, защото обичат да пият кафе навън, изгледът е към отсрещния панелен блок. Гринго-Богдан искал да преобрази терасата и защото прекарвал доста време на него, за да пише текстовете на песните си.



Той продължава да твори, без да оставя актьорството на заден план. Гринго-Богдан умело лавира между музиката и актьорската професия. Избрал я, въпреки че като дете се занимавал доста активно със спорт. Гринго-Богдан тренирал спортна гимнастика, футбол, борба, самбо, таекуондо, бокс. Всичко му се удавало, но като тийнейджър решил, че призванието му не е свързано със спорт. Тогава родителите му го насочили към театъра.



Така от 11-и клас Гринго-Богдан, който днес тренира редовно във фитнес зала, се занимава с актьорско майсторство. Той завършва НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков през 2021 г. Година по-късно дебютира на професионалната сцена в спектакъла "Експлозивна комедия за Големия взрив" в Сатиричния театър. Малко по-късно актьорът се присъединява към трупата на Драматичния театър в Благоевград, а от 2024-а играе в театър "София". Гринго-Богдан е в главната роля в спектакъла "Последното изкушение на Христос". Той участва още в "Котка върху горещ ламаринен покрив" и е Херкулес в "Херкулес срещу Авгий".



Нарастващата слава на Гринго-Богдан, който в свободното си време е и геймър, естествено върви и с много предложения, включително рекламни. Той промотира в инстаграм профила си малко брандове, но пък го прави запомнящо се. Такива са например видеата му за известна марка спортни стоки и за козметичен продукт, борещ косопада. Гринго-Богдан даже показа участъците, в които косата му започнала да оредява. В рекламния си пост той изтъква, че това се случва, защото носи шапки. И тъкмо заради косопада, той носи шапки, което е омагьосан кръг. Добре, че вече е намерил решение, пише HotArena.



Гринго-Богдан възнамерява и в бъдеще да се занимава с музика и с актьорство, като голямата му цел е да остави следа след себе си, която да мотивира другите. Той определено е сред смислените млади хора, така че публиката ще го следи с повишено внимание.