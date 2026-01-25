ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гринго-Богдан – не е псевдоним, а рожденото му име
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:00Коментари (0)420
©
Гринго-Богдан е не само актьор, но и рапър. Това може и да е новина за някои зрители, които го гледат в ролята на Лазар Караиванов в новия сериал "Мамник" по БНТ, но не и за младежите, слушащи българска музика. Гринго-Богдан – не е псевдоним, а рожденото му име, има няколко хита и даже албум. Гласът му е разпознаваем за доста хора. Дори за тези, които не са запознати в детайли с творчеството му и даже не са кой знае какви меломани. Затова и се случва да бъркат Гринго-Богдан с Папи Ханс и друго нашумяло име сред младежите - Боро1, но пък го сравняват с Ицо Хазарта, заради гласа, маниера, с който рапира, и текстовете на песните му. 

"Това ли е Ицо Хазарта?", пита в коментар и актьорът Михаил Билалов към един от постовете с парче на Гринго-Богдан. Екранният Джаро от сериала "Под прикритие" пак на БНТ, разбира се, не се е заблудил, а изтъква приликата в стила на двамата рапъри. Затова и младият актьор се трогна: "Чест и почитания, г-н Билалов!"

В парчетата си Гринго-Богдан изпъква като духовит и прям. Чрез игра на думи, чувство за хумор и сарказъм в текстовете си той прави и препратки към социални теми. Не липсват и философски такива, като комбинацията го нарежда до любимите рапъри на новото поколение.

Гринго-Богдан е кръстен на двамата си дядовци – Богдан и Григор. Дядо му Григор починал, преди внукът му да се роди. Бащата на бъдещия актьор искал да му даде неговото име, но и да се съобрази със суеверието, че не трябва да се кръщава дете на наскоро починал човек, "за да не му вземе късмета". Затова таткото кръстил сина си на прякора на дядо Григор – Гринго. Актьорът има по-малък брат, с когото са много близки. Всъщност Гринго-Богдан има силна връзка с цялото си семейство, което го подкрепя и е вдъхновение за творчеството му. Младият актьор и рапър го представя с псевдонима GR!NGOD.

Като малък, всяка вечер преди да заспи, рапърът се молел за брат си, родителите си и кучето им. Пожелавал си никога да не ги загуби. Когато се сбогували с кучето Хектор през 2024 г., Гринго-Богдан стигнал до важни изводи. "Осъзнах, че молитвите ми не са били способни да преборят времето. Осъзнах, че парите, дрехите, колите и прочее не струват нищо пред времето", споделял е рапърът-актьор. От 10 до 26-годишен той бил неразделен с Хектор, което му било като "втори брат". След като се сбогувал с него, актьорът се замислил и за мисията на всеки в този живот и в резултат сътворил песента "Писмо до малкия Аз".

Текстът към едно от най-слушаните си парчета пък, което е в колаборация с нашумелия млад певец Роби, рапърът е написал и посветил на родителите си.

"Благодарен съм, че винаги са били до мен и са ми помагали да се уча на "живот" и да осъзная, че вътре в себе си ги нося и двамата ще са до мен, независимо от всичко. Това е песен за една любов, която може да устоява на всички "зими", "бури", залези, изгреви и години. Благодаря ви, наще!", споделял е Гринго-Богдан за "Няма път назад".

Той има и дует с половинката си – актрисата Мария Манолова. Песента е със заглавие "Симбиоза". Двамата са заедно от близо 5 години и живеят под един покрив. През март миналата година Гринго-Богдан показа в инстаграм как със собствени усилия преобразил терасата на дома им в панелен блок в столичен квартал. Важно им било да внесат уют не само, защото обичат да пият кафе навън, изгледът е към отсрещния панелен блок. Гринго-Богдан искал да преобрази терасата и защото прекарвал доста време на него, за да пише текстовете на песните си.

Той продължава да твори, без да оставя актьорството на заден план. Гринго-Богдан умело лавира между музиката и актьорската професия. Избрал я, въпреки че като дете се занимавал доста активно със спорт. Гринго-Богдан тренирал спортна гимнастика, футбол, борба, самбо, таекуондо, бокс. Всичко му се удавало, но като тийнейджър решил, че призванието му не е свързано със спорт. Тогава родителите му го насочили към театъра.

Така от 11-и клас Гринго-Богдан, който днес тренира редовно във фитнес зала, се занимава с актьорско майсторство. Той завършва НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков през 2021 г. Година по-късно дебютира на професионалната сцена в спектакъла "Експлозивна комедия за Големия взрив" в Сатиричния театър. Малко по-късно актьорът се присъединява към трупата на Драматичния театър в Благоевград, а от 2024-а играе в театър "София". Гринго-Богдан е в главната роля в спектакъла "Последното изкушение на Христос". Той участва още в "Котка върху горещ ламаринен покрив" и е Херкулес в "Херкулес срещу Авгий".

Нарастващата слава на Гринго-Богдан, който в свободното си време е и геймър, естествено върви и с много предложения, включително рекламни. Той промотира в инстаграм профила си малко брандове, но пък го прави запомнящо се. Такива са например видеата му за известна марка спортни стоки и за козметичен продукт, борещ косопада. Гринго-Богдан даже показа участъците, в които косата му започнала да оредява. В рекламния си пост той изтъква, че това се случва, защото носи шапки. И тъкмо заради косопада, той носи шапки, което е омагьосан кръг. Добре, че вече е намерил решение, пише HotArena.

Гринго-Богдан възнамерява и в бъдеще да се занимава с музика и с актьорство, като голямата му цел е да остави следа след себе си, която да мотивира другите. Той определено е сред смислените млади хора, така че публиката ще го следи с повишено внимание.


Още по темата: общо новини по темата: 3142
25.01.2026 »
25.01.2026 »
25.01.2026 »
25.01.2026 »
25.01.2026 »
25.01.2026 »
предишна страница [ 1/524 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в нед...
17:22 / 25.01.2026
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Рако...
16:24 / 25.01.2026
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти,...
15:39 / 25.01.2026
Това е най-романтичното място за Свети Валентин
16:02 / 25.01.2026
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Мачове на България за Купа "Дейвис"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: