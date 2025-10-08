ИЗПРАТИ НОВИНА
Голямата икона на италианското кино ожени един от синовете си за втори път
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:49
©
София Лорен изглежда блестящо на снимките, които синът ѝ, Карло Понти-младши, сподели в Инстаграм по случай сватбата си с грузинката Мариам Шарманашвили, съобщи агенция АПА.

"Наздравица за цял живот любов!“, гласи надписът под една от снимките, на която се виждат младоженците и част от семейството им малко след гражданската церемония в Женева – два месеца след първата им сватба, проведена през юли в Тбилиси, Грузия.

"Това е ден, който завинаги ще пазим в сърцата си!“ написа младоженецът, известен диригент и музикант, най-големият син на София Лорен и покойния филмов продуцент Карло Понти. Това е втората му сватба; от първия си брак той има две деца.

София Лорен, която отпразнува 91-ия си рожден ден на 20 септември, живее отдавна в Женева. На снимките от тържеството се вижда и Едоардо Понти, братът на младоженеца, режисьор и продуцент. През 2021 г. той режисира майка си София в главната роля във филма си La vita davanti a sé ("Имаш живот пред себе си“).

София Лорен е артистичният псевдоним на италианската актриса София Вилани Шиколоне. 

Повече от половин век София Лорен живее заедно с голямата си любов – италианският кинопродуцент Карло Понти. Двамата се запознават за първи път през 1950 г., когато тя е на 15, а той – на 37. Въпреки разликата в годините им, между тях пламва истинска обич и те се женят през 1957.

Тъй като Понти има брак с първата си съпруга Джулиана, италианската държава не признава брачния съюз със София Лорен, понеже разводите са забранени по онова време. Понти е решен да се ожени законно за Лорен и през 1965 г. получава развод от Джулиана във Франция и двамата с Лорен се бракосъчетават в Париж през 1966 г.

Понти става не само неин съпруг, но и постоянен продуцент на филмите, в които участва. Някои от кинопродукциите са "Бокачо 70“, "Брак по италиански“, "Вчера, днес и утре“ и други. Двамата живеят заедно до смъртта му през 2007 г.

Карло Понти и София Лорен ca важни колекционери на изкуство. Колекцията на Понти-Лорен включва над 150 произведения, включително произведения на Матис, Сезан, Пикасо, Брак, Дали, Каналето, Реноар, Де Кирико, Бала, Магрит, Кокошка и множество археологически находки.

Двойката има двама синове. Лорен ражда първородния Карло Понти-младши на 29 декември 1968 г., а Едуардо Понти – на 6 януари 1973 г.

В цялата си кариера София Лорен изиграва над 80 екранни роли. За близо 60 години в киното се снима във филми, заснети в различни страни от различни режисьори, като доказва умението си да се вписва във всякакъв екип и да създава безспорно ярки и запомнящи се образи.

Героините ѝ впечатляват с удивителната си достоверност и жизненост. Всеобщо призната е като една от най-красивите жени и най-известната актриса от Италия, a запазеното ѝ амплоа е на типична италианка в романтични комедии, и по-рядко трагедии.

Притежава множество международни филмови награди. Носителка е на призове от кинофестивалите в Кан (1961), Венеция (1958, 1998), Москва (1965, 1997) и Берлин (1994). Наградена е с пет награди Златен глобус и два Оскара – съответно за "Най-добра главна женска роля“ в чуждоезичния филм "Чочарка“ от 1961 г. и "Оскар за цялостно творчество“ през 1991 г.

През 1999 г. Американският филмов институт включва Лорен под Номер-21 в класацията на най-големите жени звезди на класическото холивудско кино.


предишна страница [ 1/275 ] следващата страница






Още новини от Любопитни новини:
