|Голям проект връща Зуека в България
Какво може да изиграе Зуека във филма за Христо Стоичков, по който се работи в момента? Той трудно ще влезе в ролята на легендарния футболист, но би могъл успешно да пресъздаде например баща му или някой от треньорите на Камата. Бившият водещ на шоуто "Като две капки вода" беше поканен като част от екипа, който провежда кастинга за главната роля в Барселона. Той сподели по Нова тв, че е пътувал 500 километра заедно с жена си Ани, за да участва в епизод на шоуто.
Емигриралият актьор похвали екипа начело с режисьора Мартин Макариев и водещия и продуцент Александър Сано, споделяйки, че е впечатлен и че това са професионалисти, които работят на световно ниво – "като екип, който не е български". Едва ли ще има нещо против да поеме и някоя от поддържащите роли в проекта, за да продължи работата си с тези хора.
От сега се смята, че филмът за Стоичков ще повтори схемата на абсолютния хит в родното кино – "Гунди – легенда за любовта", където двете главни роли – на Гунди и Лита – бяха дадени на млади и слабо познати на масовата публика артисти към онзи момент – Павел Иванов и Александра Свиленова. Но почти всички останали са изиграни от утвърдени звезди. Майката на Гунди например беше Параскева Джукелова, а баща му – Димитър Маринов, майката и бащата на Лита бяха Биляна Петринска и Емил Марков, в лентата участие взеха и звезди като Влади Въргала, Стоян Радев, Пенко Господинов, Николай Урумов, Христо Пъдев. Дори за епизодичните роли на говорители бяха избрани големи артисти: Юлиан Вергов, Свежен Младенов и Стефан А. Щерев.
Същото се очаква във филма за Христо Стоичков. Някой от младите актьори в риалитито "Вече играеш... Стоичков" ще е легендарната осмица, половинката му Мариана вероятно ще е една от актрисите, които вече видяхме в епизод от шоуто: Климентина Фърцова, Ели Колева, Йоанна-Изабела Върбанова или Елина Илиева. За останалите роли със сигурност ще се търсят утвърдени имена като Зуека. Нищо чудно журиращата Аня Пенчева също да получи роля, например майка или тъща на младия Стоичков.
