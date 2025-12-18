ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Геро се подлага на втора операция
Актьорът, който доскоро носеше излишни килограми, е успял да свали всички ненужни натрупвания.
Според очевидци, Геро е отслабнал толкова много, че всяко допълнително сваляне би било притеснително. Забележимо е, че в областта на корема и кръста му има увиснала кожа, което е естествено след рязко отслабване, когато тялото не успява да се адаптира бързо.По информация от близки до актьора, той обмисля абдоминопластика – операция, при която се премахва излишната увиснала кожа от корема. Тази процедура е особено популярна сред хора, които са отслабнали драстично, тъй като оставената кожа не само изглежда неестетично, но и може да повлияе на комфорта в ежедневието.
Според сайта на Александровска болница, цената на абдоминопластиката е около 5060 лева.
Геро продължава да вдъхновява с решението си да се грижи за здравето и външния си вид по нов начин, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2643
|
|предишна страница [ 1/441 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS