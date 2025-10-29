ЗАРЕЖДАНЕ...
|Филм помогна на звезда да преодолее стреса от славата
Да изразиш емоциите си чрез ролята
По време на специална прожекция на филма в Лос Анджелис Фокс разказа за инцидент, при който папараци я обиждали, докато се опитвала да се качи в колата си след премиера.
Тя сподели, че тези преживявания я накарали да се чувства "погълната от скръб и гняв", които намерили израз в ролята й на Дженифър Чек - момиче, което е жертва на ритуално убийство и се трансформира в свръхестествено същество.
Фокс обясни, че ролята ѝ е била "катарзисна", тъй като ѝ е позволила да изрази емоции, които в реалния живот не е можела да сподели. Тя допълни, че героинята ѝ е била "жертва, която се използва за чужда изгода", което много напомняло на нейния собствен опит в индустрията.
През последните години "Jennifer’s Body" придоби култов статус, а Фокс получи признание за изпълнението си. В момента филмът е достъпен за стрийминг в платформите "Hulu" и "Tubi", а се обсъжда и възможността за продължение, като актрисата Аманда Сейфрид изрази интерес да се върне в ролята си на Ниди, пишат от "People".
Тези разкрития на Меган Фокс хвърлят светлина върху трудностите, с които се е сблъсквала като млада актриса в индустрията, и подчертават важността на подкрепата и разбирането за психичното здраве на публичните личности.
