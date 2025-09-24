ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ето с какво е била облечена Даяна в последния й земен път
На 6 септември 1997 г., когато светът се прощава с една от най-обичаните жени на своето време, Даяна е положена в семейното имение Алторп. Малък остров в средата на изкуствено езеро става неин вечен дом – символично и уединено място, където повече от пет века почиват поколения от фамилията Спенсър.
Според сведения от близки до двореца, принцесата е била облечена в елегантна черна рокля с миди дължина и дълги ръкави, създадена от нейната любима дизайнерка Катрин Уокър. Смята се, че Даяна е избрала тази рокля малко преди трагичната катастрофа в Париж, което придава още по-силен символизъм на избора ѝ.
В ръцете си Лейди Ди държи броеница – подарък от Майка Тереза, която си отива от този свят само ден преди погребението на принцесата. До сърцето ѝ е поставена снимка на принцовете Уилям и Хари – двамата синове, които тя обичаше безусловно и които бяха най-голямата ѝ опора и смисъл в живота.
Макар тялото на Даяна да почива в Алторп, нейната светла памет остава жива. Историята ѝ продължава да вдъхновява милиони хора по света – със смелостта ѝ да бъде различна, с добротата, която излъчваше, и с човечността, която превърна в своя най-ярка корона.
И днес, повече от четвърт век по-късно, "кралицата на сърцата“ не е забравена – тя е символ на любов, надежда и състрадание, които надживяват времето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1408
|предишна страница [ 1/235 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
11:52 / 24.09.2025
Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
10:22 / 24.09.2025
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025
Неочаквана раздяла при Григор Димитров
08:25 / 24.09.2025
Почина Клаудия Кардинале
07:48 / 24.09.2025
Карлос Насар официално я показа
20:49 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS