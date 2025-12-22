Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цънцарова

© Росен Цветков води сутрешния блок "Тази сутрин" по bTV вместо Златимир Йочев. Журналистът обясни, че колегата му и досегашен водещ бил в коледен отпуск, който е планиран отдавна.Досегашната водеща Мария Цънцарова обаче не беше спомената.



Промените идват след като миналата седмица излезе информация, че двамата са уволнени от телевизията. Малко по-късно Би Ти Ви излезе с позиция, че "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика".



Тя обаче се появи в ефира на предаването, но на запис. Представиха репортаж, в който тя интервюира Соломон Паси за приемането на еврото от 1 януари. Засега Росен Цветков ще се редува с Гергана Венкова да води предаването през следващите дни.