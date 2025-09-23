ИЗПРАТИ НОВИНА
Емили от "Ергенът" по-грозна след корекциите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:14
©
виж галерията
Оборотната участничка в най-скандалното риалити в историята на Би Ти Ви "Ергенът: Любов в рая" – Емили Шишкова, е била хубаво момиче, преди да легне под скалпела, за да се "разкрасява" допълнително. Това показват нейни снимки преди злополучните "корекции", които си е направила. "

Ако 25-годишната Александра от "Игри на волята" по Нова телевизия си дава 10 от 10 точки за красота, благодарение на пластичната хирургия, то Емили от "Ергенът" по Би Ти Ви може би си дава поне 11. Но има ли основание за това? Сравнение със стари снимки от тийнейджърските й години показват, че задължително трябва да смени пластичния хирург, при когото ходи. Който и да е той, я е превърнал от хубаво момиче в недодялана сестра на булката на чудовището на Франкенщайн – като че ли съшита надве-натри от остатъци, които са му били подръка.

Самата Емили признава във визитката си за "Ергенът", че по лицето й не е останало почти нищо естествено, по тялото също има доста корекции (очевиден е силиконът в гърдите), сменила е зъбите си, а косата била "купешка". Из социалните мрежи вече се разпространяват нейни снимки преди намесите на специалисти по разкрасяване. "Защо се правят на чучела тези момичета?", недоумяват хора, които са ги видели.

Промяната в Емили започва, когато решава да стане Мис. Проверка на "Уикенд" показа, че като тийнейджърка е кандидатствала за титлата на най-красиво момиче в Стара Загора. Родното село на Шишкова – Кравино – се намира в област Стара Загора, което й дава право да участва в конкурса. Тогава тя боядисва косата си на странни руси, червени и ръждиви кичури и слага изкуствени мигли, вероятно за да изглежда по-красива. Но не взима короната. Голямата драма най-вероятно е, че тогавашната й най-добра приятелка – Стела Колева, става Мис Стара Загора. Нищо чудно това да е станало причина от приятелки двете момичета да се превърнат в заклети врагини до гроб.

Шишкова я пребива с метален прът, скубе я и публикува в социалните мрежи кичура коса и пръта, за да похвали. От затвора я спасява само това, че все още е била непълнолетна. Днес обаче побойничката, както стана ясно от "Ергенът", учи право и се гласи да става прокурор.

След побоя над Стела тя пристъпва към поетапна пълна подмята на лицето си. Днес вече по него няма и следа от някогашното миловидно момиче. Колко пари е дала за тази промяна, не е известно, но най-вероятно всеки ще потвърди, че са отишли на вятъра.


Тази е на 25 ли бе ? пф..
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

