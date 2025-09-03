Емили от "Ергенът" крие скандално минало

© бТВ Скандалната Емили Шишкова, която първа влезе в риалити шоуто на Би Ти Ви "Ергенът: Любов в рая“, крие криминално минало. Сега тя е на 27, студентка по право, мечтаеща да стане прокурор, но преди десет години влиза в новините заради нападение над своята съученичка Стела Колева. Двете 11-класнички били най-добри приятелки. В един момент обаче се разделили в различни компании. Тогава се говори, че двете се снимали в клипове на двама конкуриращи се рапъри. Веднъж, когато Стела се прибира вкъщи вечерта след среща с приятели, там я чака Емили. Момичетата си разменят реплики пред входа и Колева се обръща, за да си отключи вратата.



"В този момент усетих жесток удар по главата, и то три пъти, не помня как стигнах до болницата“ – разказва тогава Стела.



Бащата на Колева пък разкрива, че дъщеря му постоянно получавала заплахи, но чак такава агресия не е очаквал.



Случаят веднага се разследва от полицията и детска педагогическа стая. Емили Шишкова е наказана и минава на самостоятелна форма на обучение.



Днес, 10 години по-късно, брюнетката се представя като най-палавата участничка в "Ергенът: Любов в рая“. Тя не се притеснява да си признае, че най-романтичното нещо за нея е да й оставят пари на нощното шкафче и как наскоро прочела книгата "Пинокио“ за четири дни. Шишкова без свян разсъблече всички ергени, а за капак целуна и най-малкия от тях – 21-годишния диджей Неделчо.



Коментарите в социалните мрежи са безмилостни към Емили. Там тя е и най-обсъжданата участничка. Мнозина се съмняват, че тя въобще учи право. Други се на мнение, че човек с криминално минало няма право да участва в риалити, а трети твърдят, че тя е проститутка. На нея обаче не й пука особено и продължава да скандализира. Така ще е до момента, в който не напусне имението.