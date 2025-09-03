ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емили от "Ергенът" крие скандално минало
"В този момент усетих жесток удар по главата, и то три пъти, не помня как стигнах до болницата“ – разказва тогава Стела.
Бащата на Колева пък разкрива, че дъщеря му постоянно получавала заплахи, но чак такава агресия не е очаквал.
Случаят веднага се разследва от полицията и детска педагогическа стая. Емили Шишкова е наказана и минава на самостоятелна форма на обучение.
Днес, 10 години по-късно, брюнетката се представя като най-палавата участничка в "Ергенът: Любов в рая“. Тя не се притеснява да си признае, че най-романтичното нещо за нея е да й оставят пари на нощното шкафче и как наскоро прочела книгата "Пинокио“ за четири дни. Шишкова без свян разсъблече всички ергени, а за капак целуна и най-малкия от тях – 21-годишния диджей Неделчо.
Коментарите в социалните мрежи са безмилостни към Емили. Там тя е и най-обсъжданата участничка. Мнозина се съмняват, че тя въобще учи право. Други се на мнение, че човек с криминално минало няма право да участва в риалити, а трети твърдят, че тя е проститутка. На нея обаче не й пука особено и продължава да скандализира. Така ще е до момента, в който не напусне имението.
