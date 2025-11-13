ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Емануела е свекърва мечта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:50Коментари (0)456
©
На 8 ноември певицата Емануела навърши 43 години - възраст, в която жените започват да търсят покой, а тя - нови бури. За нея времето не е просто календар, а измерител на уроците, които животът й поднася. Зад ярките светлини на сцената, провокативните клипове и песни, стои една горда майка на две прекрасни момчета. Емануела казва, че когато прави песни за любов не може да пробие, защото смята че хората не я виждат в този образ.

Говорейки за любов, при нея тя не е сантимент, а стихия. Макар да не споделя дали има човек до себе си в момента, попфолк дивата говори за миналите си връзки откровено, включително за тази с бизнесмена Димитър Динев. След дълго и шумно дело за правата върху детето им, съдът отсъжда те да бъдат дадени на майката. По думите на Емануела, в продължение на десет месеца момчето отказва да се вижда и да комуникира с баща си, заради новата му партньорка - попфолк изпълнителката Джия, и тук нещата се заплитат още повече, защото двете изпълнителки имат общо минало.

В началото на кариерата си Джия получава помощ от Емануела като записват обща песен. Когато обаче петгодишните права на Джия изтичат, Емануела я премахва от клипа. Нейното обяснение е, че младата певица има неуредени финансови проблеми относно авторските права с продуцента, както и с Емануела. От своя страна, Джия твърди, че действията на Емануела са плод на ревност. Истината, както често се случва, остава някъде по средата.

Днес отношенията между синът й Мити и баща му се подобряват, но майка му не пропуска да отбележи, че Димитър Динев не е толкова добър баща, колкото новата му партньорка се опитва да го представи, тъй като тя не е имала допир в личните им взаимоотношения. В битката да убеди сина си, че е важно да прекарва време с баща си, Емануела не е сама. Майката на Димитър - нейната бивша свекърва, помага в разговорите. Но освен това тя споделя, че свекърва й все още я приема като своя дъщеря и казва, че много се обичат и е щастлива, че именно тя е баба на сина й.

Освен Мити, певицата има голям син - Христо, който по-рано тази година влезе в класацията, на "Форбс-България" за един от най-успешните млади българи.

Заедно със свои колеги, той създава софтуер за реклами на световната платформа Амазон. Гордата майка казва, че много от успеха му се дължи на баща му, защото той е подпалил интереса му към технологиите. Христо има приятелка - студентка по право, а Емануела е свекърва мечта, тъй като много харесва момичето, а младото момиче и е щастлива, че има хора като нея.

Относно връзката й с Мартин Елвиса, певицата не е многословна. Тя споделя, че Мартин се появява в живота й след раздялата с Динев, по време на която е емоционално натискана и унижавана. По това време и Мартин е бил в любовна криза, тъй като се е развеждал с бившата си съпруга. Емануела поясни, че са били заедно сериозно около две години, а след това отношенията им продължили на приливи и отливи още четири години. Причината за окончателната им раздяла била негова постъпка, която тя разкрила. "После дойде и ковид пандемията и затова така се проточи“, допълни тя. Певицата подчертава, че не я интересува участието на Мартин в "Ергенът“ и не го следи, но намира за странно, че е в ролята на ерген. "Сигурна съм, че е избрал жени, които са на неговото интелектуално и парично ниво.

Той иска да бъде с такъв тип жена, затова му пожелавам любов.

Освен това нали той каза, че е най-богатият ерген, че е милионер“, добави тя. И допълва: "По-добра от мен няма да намери!“. Емануела не прикри и разочарованието си от риалити формата "Ергенът", в който Мартин взе участие. Споделя, че държанието на участничките в даден момент е преминало границата на приемливото. Тя твърди, че никога не е имало любов между тях, а просто разбирателство покрай ситуациите в живота им, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 2191
13.11.2025 Известен актьор скочи на наградите "Оскар"
13.11.2025 Любима звезда от хитови сериали се сгоди на сцената пред публиката
13.11.2025 Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
13.11.2025 Фалшива новина "погреба" кака Лара
13.11.2025 Ромина Тасевска с нова секси визия
13.11.2025 Една зодия е под закрилата на звездите днес
предишна страница [ 1/366 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
10:58 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Зимнина без буркани – алтернативата на модерните домакини
22:53 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:20 / 12.11.2025
Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Тр...
21:15 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: