Джъстин Бийбър е бил пред фалит

© Джъстин Бийбър бил пред финансов крах преди да продаде музикалния си каталог за 0 милиона, предаде TheNews.



Поп звездата Джъстин Бийбър е бил изправен пред сериозни финансови затруднения, които го принудили да продаде правата върху песните си в края на 2022 г., става ясно от нов документален филм на TMZ.



В продукцията TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?, излъчвана по Hulu, се разкрива, че изпълнителят на Baby е продал близо 300 свои песни на компанията Hipgnosis Songs Capital за сумата от 0 милиона. Причината, според продуцентите на филма, е била риск от финансов колапс, след като Бийбър отменя световното си турне Justice през 2022 г.



"Водих разговор с няколко души... От страна на Джъстин признаха, че през 2022 г. той е бил на ръба на фалита – използваните думи бяха "финансов колапс“. Затова е трябвало спешно да продаде каталога си“, обяснява изпълнителният продуцент на TMZ Харви Левин.



Той допълва, че бившият мениджър на певеца – Скутър Браун – го е съветвал да изчака до януари 2023 г., за да получи по-добро данъчно облекчение, но Бийбър настоял сделката да бъде сключена веднага. "Той каза: "Трябва да го продам сега". Толкова беше зле положението“, споделя Левин.



Според друг продуцент от TMZ, Дон Наш, ако Бийбър бе довършил турнето си, щеше да реализира приходи от над милиона. То обаче беше прекратено през септември 2022 г., след като певецът обяви, че приоритизира психичното си здраве.



Разкритията в документалния филм идват месец след публикация на The Hollywood Reporter, според която звездата е натрупал милиони долари дългове след отмяната на турнето. Тогава говорител на Бийбър определи твърденията като "кликбейт глупост", базирана на "неназовани и очевидно зле информирани източници".