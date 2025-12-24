Дядо Коледа разнася подаръци с метрото

© Facebook Кадър в социалните мрежи, показващ човек, облечен като Дядо Коледа, който си купува билет за градски транспорт от автомат в столична метростанция предизвика смях сред потребителите. Макар София да не е затрупана от сняг, коледното настроение все пак е налице.



Снимката е споделена от Центъра за градска мобилност със следния текст: "Когато няма сняг за шейната, а подаръците не чакат".



Припомняме обаче, че в много други области снеговалежите са факт. Освен празнична обстановка обаче, бялата покривка създава и предпоставки за затруднено движение по пътищата.



ФОКУС апелира да шофирате внимателно!