|Двойно глобиха наша известна актриса
"Понеже и друг път са ме глобявали за същото плащах по 25 лв. А сега е 25 евро, което почти 50 лв. двойно. Те искаха да вдигат цените на синята и зелената зона, но понеже съдът ги спря, сега искат да си вземат тия пари от глобите“, ожали се пред "Телеграф“ Ирен. Според уведомлението, което е получила, тя е паркирала своето "Мицубиши“ неправилно от лявата страна на път с еднопосочно движение в столичния квартал "Манастирски ливади“.
Актрисата е забелязала, че и доста други цени са останали същите като цифри след преминаването в евро. "Като съм в София, се отоплявам само с един климатик, който струваше 6000 лв. Последните ми сметки за ток за 2025 г. бяха 25 лв. и 35 лв. Сега за януари ми е 38,40 евро. Двойно! Това нормално ли е? Сега се връщам от Солун, къде то бях по бизнес -ами там цените са наполовина. Взех си магнезий - 20 опаковки за 10 евро. Тук са 40 лв. сашета. Виждам, че хората изнемогват, но се чудя докога ще търпят това безобразие“, споделя още Кривошиева.
