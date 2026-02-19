ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дъщерята на наша актриса със затрогващи думи: Твоята усмивка ми липсва болезнено
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38Коментари (0)1528
©
виж галерията
"Твоята усмивка ми липсва болезнено, да седна до теб и да погаля ръката ти, да слушам звънкия ти строг и любящ майчин глас… Да съм вечният ти зрител в препълнения театрален салон, да се уча вечно на живот и изкуство от теб, да пътуваме, да спорим и танцуваме… ще ми липсваш до последен дъх, но вярвам, че ще се срещнем отново, за да продължим започнатото, което не довършихме… Надявам се, че там, горе, творите с татко най-красивия спектакъл! Искам да ви прегърна… Обичам ви!

Този вълнуващ и емоционален пост написа Катерина Димитрова за обичната си майка – голямата българска актриса Емилия Радева, която си отиде от този свят през 2023 г. Публикацията ѝ в социалните мрежи събра десетки реакции от актьори, режисьори и почитатели на българския театър, които си спомниха за една от най-силните и разпознаваеми фигури на сцената.

На 5 февруари пък се навършват 25 години от смъртта на баща ѝ Любомир Димитров – актьор и съпруг на Емилия Радева. Двамата бяха не просто семейство, а творчески тандем, оставил трайна следа в българския театрален живот.

Емилия Радева (1932-2023) е родена в Радомир и завършва Театралното училище, днес НАТФИЗ, през 1955 г. в класа на проф. Боян Дановски. Кариерата ѝ започва рано и бързо я извежда на сцените на Театъра на българската армия, Сатирата, Народния театър и др. За публиката и колегите си остава "Ледената кралица на българския театър“ – заради желязната дисциплина, контролираното присъствие и безкомпромисния професионализъм. 

Радева има десетки запомнящи се роли и в киното. Участва в класически български филми като "Иконостасът“, "Снаха“, "Ребро Адамово“, "Татул“, "Дом за нашите деца“ и други. Носител е на множество отличия, сред които званието "Народен артист“ и наградата "Аскеер“ за цялостно творчество. Творческият ѝ път обхваща повече от шест десетилетия и над сто роли в театъра, киното и телевизията. 

Със съпруга си Любомир Димитров се запознават, когaто тя е първа година студентка по актьорско майсторство, а той красив и напет второкурсник. 

"Любо беше страхотен. Погледите ни се срещнаха, неговият беше тъмен, жарък, огънят му облъхна сърцето ми. Коленете ми омекнаха, светът се завъртя като празнична въртележка и аз се понесох в небесата на любовта“, пише Емилия Радева в мемоарната си книга: "Животът ми – едно добро представление“, чийто съставител е дъщерята на актьорите Катерина. 

"С Любо се обичахме дълбоко. Ревнувахме се много. И то без повод. Но това е присъщо на дълбоката обич според мен, а ревността е като вятър, която разпалва тази вътрешна страст!“, споделя Радева за съпруга си, наричан "последният романтик на българския театър“. 

Бляскавият ѝ сценичен път преминава основно във Военния театър, но е пенсионирана едва на 59 години. Отнемането на званието ѝ "Народна артистка“ след промените оставя болезнена рана в сърцето ѝ, но въпреки това тя продължава да играе почти до последния си дъх, пише "Ретро". 

Когато здравето на актрисата се влошава, дъщеря ѝ Катерина се завръща от Франция, където живее, за да бъде до майка си. Дори в хосписа, където е била настанена, актрисата рецитира стихове. Емилия Радева си отива на 11 май 2023 г. на 90-годишна възраст. "Мама си отиде… половината от моята душа отлетя с нея“, написа тогава дъщеря ѝ.

Катерина Димитрова е завършила ВИТИЗ в класа на проф. Елка Михайлова и е работила в театър "Движение“. По-късно заминава за Франция, където сменя различни професии. Единственият ѝ общ спектакъл с майка ѝ е "Индийското въже“ през 2010 г. Днес Катерина се занимава с търговия на кожени чанти, като поддържа постоянен контакт с клиентите си в социалните мрежи.


Още по темата: общо новини по темата: 3449
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
предишна страница [ 1/575 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
Виктор от "Капките": Майка ми избра алкохола пред мен
21:27 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
19:42 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Започва надпреварата за имоти
16:40 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Скок на цените на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: