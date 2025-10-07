ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дъщерята на Искрен Пецов се прочу в Южна Корея
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54Коментари (0)910
©
виж галерията
“Моята Клаудия вече 9 години живее в Южна Корея. Тя завърши специалността “Човешки ресурси" в университета в Сеул, но от няколко години работи в сферата на шоубизнеса и се справя доста добре и е популярно лице". Тази радостна новина с нескрита гордост сподели латинопартизанинът Искрен Пецов.

Неговата първородна наследница танцува за един от най-известните корески поп изпълнители и обикаля източно-азиатската държава на длъж и на шир. “И въпреки че там живеят близо 52 милиона души, Клаудия е разпознаваемо лице, тя е звезда в Южна Корея!", разказва баща й.

Като малка дъщеря му отрано се запалила по балета и родителите й я записали, само и само да миряса, в трупата на “Веда джуниър", като си мислели, че интересът, подобно на всяко малко момиче, бързо ще отшуми. Клаудия обаче се запалила още повече по танцовото изкуство и преминала през всички възрастови школи на балетното училище, а днес, въпреки отличната си диплома от университет, изкарва прехраната си с танци и е щастлива, че е част от корейските шоу среди.

 Клаудиа от няколко години има свой собствен балет и танцува на най-големите корески сцени. Но въпреки натоварения си график, поне два пъти годишно щерката на Искрен пецов се прибира в родината, за да види брат си, родителите си и своите приятели. 

“Синът ми Георги все още не е завършил училище, той е на 18 години и догодина ще бъде абитуриент, но учи в профилирана паралелка за кинезитерапевт и най-вероятно след това ще продължи с медицината в университет", разказва още изпълнителят на песента “Среща в дъжда" и продължава: 

“Съпругата ми Диди е добре, занимава се с къщната работа и, благодаря на Бога, че всички сме добре".

А за себе си изпълнителят казва: “Цяло лято не съм спирал с концертите по морето, сега през септември също имах 3-4 концерта". Латинопартизанинът обаче признава, че с нетърпение очаква концертната си изяви с рок кралицата Милена Славова, група “Спринт", Кристина Димитрова и другите си колеги от “Сдружението на Независимите автори и продуценти", с които правят участия в София и в страната. 

“Милена прави голям концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври, посветен на 40-годишнината ѝ сценична дейност! Ще стане голям купон!", вълнува се 62-годишният изпълнител, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 1609
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/269 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: