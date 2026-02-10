ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Доста стряскаща новина за Шер
Източници, близки до иконата, разкриват шокиращи подробности за "жестокия“ график, който 80-годишната певица си е наложила – натоварване, което би пречупило и 20-годишен атлет!
Шер буквално се бори с часовника, за да довърши втората част от мемоарите си и своя "последен“ албум преди края на годината. "Тя иска пълен контрол, не вярва на никого за своята история, но напрежението я убива“, споделят загрижени приятели.
След последното ѝ явяване на наградите "Грами“ 2026 г., социалните мрежи пламнаха от зловещи слухове. Поведението на певицата накара мнозина да се запитат – губи ли Шер разсъдъка си?
Въпреки че самата тя се шегува, че е "по-стара от пръстта“, феновете са смразени от мисълта, че това може да са последните мигове на една ера.
"Тя няма миг покой. Работи като обсебена, но тялото ѝ вече крещи за помощ“, казват източници пред RadarOnline.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3320
|предишна страница [ 1/554 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS