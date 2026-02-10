ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Доста стряскаща новина за Шер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:20Коментари (0)1266
©
Легендарната Шер е на ръба на силите си! Докато целият свят се прекланя пред енергията ѝ, зад кулисите се разиграва истинска драма.

Източници, близки до иконата, разкриват шокиращи подробности за "жестокия“ график, който 80-годишната певица си е наложила – натоварване, което би пречупило и 20-годишен атлет!

Шер буквално се бори с часовника, за да довърши втората част от мемоарите си и своя "последен“ албум преди края на годината. "Тя иска пълен контрол, не вярва на никого за своята история, но напрежението я убива“, споделят загрижени приятели.

След последното ѝ явяване на наградите "Грами“ 2026 г., социалните мрежи пламнаха от зловещи слухове. Поведението на певицата накара мнозина да се запитат – губи ли Шер разсъдъка си?

Въпреки че самата тя се шегува, че е "по-стара от пръстта“, феновете са смразени от мисълта, че това може да са последните мигове на една ера.

"Тя няма миг покой. Работи като обсебена, но тялото ѝ вече крещи за помощ“, казват източници пред RadarOnline.


Още по темата: общо новини по темата: 3320
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
предишна страница [ 1/554 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: