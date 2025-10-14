Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима

© Plovdiv24.bg Преподавателят в ПУ "Паисий Хилендарски" Деян Донков и новата му любима актрисата Анна Кошко заживяха в Пловдив.



През март от висше учебното заведение с радост споделиха, че от академичната 2025-2026 година изтъкнатият актьор Деян Донков ще се присъедини към екипа на Педагогическия факултет и ще поеме клас в специалност "Актьорство за драматичен театър", като ще предаде своя опит и страст към театралното изкуство на следващото поколение таланти.



Очевидно учебната година е започнала успешно, но от висшето учебно заведение не са се похвалили колко студентка ще се учат от звездата на Народния театър.



Снощи читатели на Plovdiv24.bg, че двамата са се разхождали из централната част вероятно, за да намерят хубаво място за вечеря.



Днес репортер на медията ни ги засече да разхождат кучето си на Сахат тепе.