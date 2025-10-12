ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Денис Ризов: С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило
Ризов вече няколко месеца живее обратно в България. Но животът през последните 30 години извън страната, чак в Америка, променя посоката на мислите и разбиранията му. Как се изменя представата за американската мечта и защо вече не е привърженик на Доналд Тръмп.
Ризов коментира контраста между живота в двете страни, като обобщава, че един музикант е добре, когато е на път.
"Където и да си, си добре“, признава той.
Според него, понятието за американска мечта вече не е това, което е било. Преди тя е означавала едно, докато сега "никой не знае как изглежда тази мечта. Дори може да се каже, че я няма“.
Ризов признава, че преди е бил фен на Доналд Тръмп, още от мандат 1, но вече не подкрепя бившия президент. Причината за това е неговото поведение.
"Не ми харесва това, че е арогантен. Измислил е хубави неща, но не ги действа правилно“, казва той.
Денис Ризов повдигна завесата и около началото на музикалната си кариера, като разкри, че е вдъхновен от легендарната българска група "Щурците“.
На въпрос дали Кирил Маричков е причината да започне да се занимава с музика, Ризов отговаря утвърдително. Всичко започва с една лепенка, подарена му от групата, която той залепя на своята баскитара.
"С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило. Така отидох при Кирил Маричков да му искам автограф и тогава започна музикалната ми кариера".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1711
|предишна страница [ 1/286 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 50 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
13:51 / 12.10.2025
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS