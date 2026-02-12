Д2 се завръщат ударно

© Музикантите от Д2 са направили един от хитовете си след дълъг риболов на Дунава. Рок баладата "Преди да кажеш не“ е символ на тяхното обединение за събирането им в първоначалния състав след 25 г. Но историята на песента започва още през 2005 г. Тя е създадена от техни стари звукозаписни сесии, докато са били на гости в родното място на тогавашния им пианист - Краси Тодоров.



"Преди да кажеш не“ се ражда, когато след дълги часове, прекарани в риболов на река Дунав, музикантите се прибират да композират. И така се редуват - риболов и музика. Парчето е по музика и аранжимент на Д2, а текстът е на Гергана Турийска.



Любопитна история има и една от първите им песни – "Не мога да спра да те обичам“. Вокалистът Дичо Христов разкрива в интервю, че реализацията й е станала за почти 15 часа.



"Всъщност записът на тази песен отне доста повече часове. Само барабаните отнеха около осем часа. Знам, че звучи много, но барабанистът ни Васко Вутев беше доста разсеян, както и всички около мен по това време. Добре, че беше баща ми, който плащаше първите ни записи и видеоклипове“, разкрива Димитър Кърнев. "Аз и ти“ пък е създадена след акцията на "БГ радио“ – "Стани известен“. Текстът на 20-годишната студентка от Софийския университет Миглена Георгиева е избран с конкурс, а по него след това е създадена и мелодията.



Една от най-обичаните български рок групи направи подарък, какъвто феновете чакаха с години. По повод 25 години на сцена, бандата пусна първата си официална винилова плоча – и то не каква да е, а двойна, лимитирана и с колекционерска стойност. Заглавието ѝ е повече от символично – D2 Live, а мястото, откъдето може да бъде намерена, е специално създаденият сайт www.d2shop.bg.



В плочата е включено и парче от първия им албум "Ледено момиче“, но в нова версия в дует с Графа – "Колко си красива“. "Тя ме докосна със своята дълбока емоционалност и красота. Дори не съм си представял, че ще имам възможността да я изпея на живо на 25-годишния юбилей на бандата. За мен беше едновременно удоволствие и предизвикателство да направя своя музикален прочит на песента“, споделя Владимир Ампов, а Митко Кърнев допълва: "Когато Графа ни сподели, че "Колко си красива“ му е любима, поканата да я изпълним заедно на годишнината ни дойде съвсем естествено. Влади беше блестящ в своето представяне“.



D2 Live включва най-емблематичните и хитови песни от цялата кариера на бандата – парчета, които публиката знае наизуст и пее от първата до последната нота. Сред тях са вечните "Ледено момиче“, "100 години“, "Две следи“, "Не мога да спра да те обичам“ и още редица заглавия, оставили траен отпечатък в българската рок история. В селекцията са включени и съвместните песни на бандата с Графа, Део и Мария Илиева. Албумът не е просто компилация, а носи енергията на юбилейния концерт на групата в зала 1 на НДК през 2024 г. – събитие, което феновете още коментират.



В него участие вземат всички вокалисти и музиканти, които са били част от групата през годините. Именно пулсът, зарядът и експлозията на живото изпълнение са в основата на това издание. Винилът улавя онзи момент, в който музиката не просто се слуша, а се преживява – с тръпката, адреналина и колективното дишане между сцена и публика. За почитателите на аналоговия звук това е истинско удоволствие – топло, плътно и автентично звучене, което връща магията на слушането у дома. За по-младите – шанс да открият Д2 по нов, но същевременно класически начин.



В рамките на четвърт век Д2 не просто създадоха песни – те изградиха музикална вселена, която се превърна в саундтрак на цели поколения. От първите акорди и младежкия бунт, през големите сцени, до зрелия, мощен и разпознаваем звук, който и днес пълни зали – всичко това вече е събрано в две винилови плочи, които разказват историята на групата така, както само музиката може. "Тези 25 години минаха като миг, но зад всяка песен стоят хиляди срещи с публиката и безброй емоции. D2 Live е нашият начин да съберем тази енергия и да я запазим във времето – на винил, така както музиката заслужава. Всяка песен на D2 е направена с много душа и може би не е случайно, че повечето имат много, много дълъг живот“, сподели пред "Телеграф“ създателят, композитор и китарист Димитър Кърнев.



Ключови моменти от кариерата в обложката



Юбилейното издание впечатлява не само със съдържанието си, но и с високото качество на целия продукт. Звукът е прецизно мастериран, печатът е висок клас, а арт дизайнът е стилен и внимателно изработен, вдъхновен от ключови моменти в кариерата на групата. Всяка плоча носи усещането, че държиш в ръцете си не просто албум, а част от българската музикална история. Това е винил за хора, които обичат музиката истински. За онези, които ценят детайла. За колекционерите. За феновете, които са израснали с песните на Д2. И за всички, които вярват, че стойностната музика не остарява.