Цветелина Янева отпразнува 36 с невиждана торта шедьовър

© Цветелина Янева отпразнува своя 36-и рожден ден с торта шедьовър и в изискана атмосфера. Попфолк звездата сподели в социалните мрежи снимки от партито си, на които я виждаме да позира до внушителна бяла торта, украсена със смокини.



Цветелина Янева е родена на 5 октомври 1989 година в Пловдив в семейството на известните изпълнители на сватбарска музика – цигуларя Георги Янев и певицата Пепа Янева.