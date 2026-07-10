Популярната българска певица, текстописец и музикален продуцент Белослава отбелязва богата творческа кариера, изградена върху основата на соул и джаз музиката в България. Родена в София в семейството на актрисата Анета Сотирова и психиатъра Борислав Стоянов, тя посвещава живота си на сцената и редица обществени каузи, информира Plovdiv24.bg.

Родне на днешната дата през 1974 г. още от детска възраст талантливата певица се занимава с пеене и свири на пиано, като повече от 10 години е част от детския радиохор на Българското национално радио. Тя завършва Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ със специалност "Пеене“ в класа на професор Найден Андреев, а по-късно изучава "Рекламна фотография“ в Лос Анджелис, САЩ.

Професионалният възход на Белослава на родната сцена започва през 1998 г. със сформирането на групата "Трип“. Специфичният ѝ топъл глас и стил карат пресата да я определи като "бялата негърка“ на българската музикална сцена. Певицата е автор на текстовете на своите песни, а през 2001 г. издава дебютния си албум "Улици“. Следват студийните албуми "Слушай ме“ през 2005 г., издаден чрез нейната собствена звукозаписна компания BlueBubu Music, "Когато има защо...“ през 2012 г. и двойният албум "Красотата“ през 2016 г.

В концертната и студийната дейност на изпълнителката се включват изявени български музиканти, сред които Живко Петров, Петър Дундаков, Димитър Карамфилов, Мирослав Иванов и Димитър Семов. Белослава реализира съвместни проекти с популярни имена като Ъпсурт, Графа, Васил Петров, Мария Илиева, Орлин Павлов, Любо Киров, Рут Колева и Стефан Вълдобрев.

Активната биография на Белослава включва участия на престижни фестивали като A to Jazz Festival, Международния джаз фестивал в Банско, Sofia Jazz Peak, Plovdiv Jazz Fest и празниците на изкуствата "Аполония“. Заедно с Рут Колева и Миленита тя създава традиция от съвместни концерти, а през 2014 г. изнася съвместно шоу с Natalie Stewart в лондонския джаз клуб Hideaway. Забележително е и участието ѝ като гост-изпълнител на концерт на "Lufthansa Orchester“ в самолетен хангар на летище "София“. На сцената на Plovdiv Jazz Fest тя се изявява в проектите "Четири дами пеят JAZZ“ и "Четири дами пеят BOSSA NOVA“ заедно с Хилда Казасян, Андрония Попова и Мирослава Кацарова.

Извън чистата музикална кариера Белослава участва в българските дублажи на анимационните филми "Весели крачета 2“, "Роботи“ и "Мечо Пух“.

Паралелно с изкуството Белослава се ангажира с различни социални инициативи. Тя е била лице на националната дарителска кампания "Операция Жълти стотинки“ на VIVACOM Fund и се включва в благотворителен концерт в Пловдив, посветен на борбата срещу рака на гърдата, част от кампанията "От любов към живота“. Певицата е била лице и на кампанията "Не карам пил“.

В личния си живот Белослава е посветена на кулинарията. Заедно със своя съпруг – скулптора Евгени Йонов, управлява ресторант в София. Дъщеря им Божидара се развива professionalно като художник и притежава собствена линия облекла SQUARE.

През лятото на 2023 г. певицата става обект на проверка от органите на реда. Рано сутринта на 11 юли 2023 г. Белослава е арестувана от полицейски патрул в София за шофиране в нетрезво състояние. При проверка с техническо средство на място са отчетени 1,25 промила алкохол в кръвта ѝ, като изпълнителката отказва да даде кръвна проба.