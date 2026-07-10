Социалните мрежи бяха залети от слухове за нова романтична връзка на 60-годишната легенда на НБА Скоти Пипън, след като в интернет пространството се появиха негови снимки и видео с 23-годишна жена. Шесткратният шампион с Чикаго Булс беше заснет да позира в компанията на младата дама, а кадрите бързо придобиха огромна популярност в глобалната мрежа

Видеото от общата им поява вече е събрало над три милиона гледания в социалната мрежа X. Темата предизвика сериозен обществен отзвук, като сред коментиралите се отличи и бившата звезда на Далас Каубойс Дез Брайънт, който защити легендата с думите: "Какво сте се захванали със Скоти!“. Това не е първият подобен случай, тъй като още през април започнаха спекулации около личния живот на спортиста, когато той отново беше забелязан в компанията на "мистериозна жена“. След шумния си развод, баскетболната звезда предпочита да пази личния си живот далеч от публичното внимание.

Скоти и Ларса Пипън се запознават в Чикаго през 1995 г. и по време на 23-годишния си съвместен живот стават родители на четири деца – Скоти-младши, Престън, Джъстин и София. През 2016 г. двойката се разделя, но впоследствие прави опит да спаси брака си. Официалната процедура по развод стартира две години по-късно и приключва по взаимно съгласие през 2021 г. През последните години именно Ларса често привличаше вниманието на медиите. В интервю за риалити предаването The Real Housewives of Miami през 2023 г. тя направи откровени признания за интимния им живот, заявявайки, че са правели секс по четири пъти всяка вечер без нито един почивен ден в продължение на повече от две десетилетия.

След развода Ларса Пипън попадна в центъра на вниманието и заради връзката си с Маркъс Джордан – сина на Майкъл Джордан. Този роман предизвика огромен интерес, тъй като отношенията между Майкъл Джордан и Скоти Пипън се влошиха след документалната поредица The Last Dance на Netflix. От своя страна Ларса неведнъж е споделяла, че финансовата ѝ зависимост от Пипън я е карала да се чувства "в капан“ по време на брака, но въпреки това изразява уважението си към него, подчертавайки, че той никога не е говорил лошо публично за нея. Двамата поддържат добри отношения като родители и продължават заедно да се грижат за децата си, като Скоти активно подкрепя синовете си Скоти-младши и Джъстин в техните баскетболни кариери.

Скоти Пипън остава в историята като един от най-великите баскетболисти в НБА. По време на забележителната си кариера той печели шест шампионски титли с Чикаго Булс, участва в седем Мача на звездите и завоюва два олимпийски златни медала с националния отбор на САЩ през 1992 и 1996 г.