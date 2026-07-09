Една от най-обичаните български гимнастички и участничка на Олимпийските игри в Токио Катрин Тасева дари живот на второто си дете – прекрасната малка Миа. Бившата грация сподели щастливата новина в личния си профил във Фейсбук, информира Plovdiv24.bg. Голямото семейство на българската художествена гимнастика се увеличи с още едно малко съкровище, а фенове и близки пожелават на майката и на цялото ѝ семейство безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов.

Катрин Тасева, която официално прекрати състезателната си кариера в края на 2021 година, стана майка за първи път през юни 2023 година. Тогава на бял свят се появи синът ѝ Николай, който това лято ще навърши 3 години. Бившата спортистка обяви, че очаква първото си бебе в началото на януари 2023 година, само няколко седмици след като получи романтично предложение за брак от приятеля си Станислав Сивков. Годежът се състоя в центъра на Пловдив пред приятели на двойката, облечени атрактивно като Дядо Коледа.

Катрин Тасева остава в историята на българския спорт като многократна медалистка от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати. Тя е сребърна медалистка от Европейското първенство през 2017 г. на лента, бронзова медалистка в многобоя от финала на Гран при през 2019 г. и победителка в сериите на Световната купа през 2019 г. в многобоя и на топка. Грацията е и двукратна победителка (2018, 2019) в сериите на Световната купа на лента, притежава множество медали от Европейските игри, шампионка е на България за 2018 г. и е четирикратна вицешампионка на страната в многобоя за годините 2016, 2017, 2019 и 2020 г.