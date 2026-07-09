Легендарната британска рок певица Бони Тайлър почина на 75-годишна възраст в болница в Португалия, след като претърпя спешна операция и се бореше за живота си. Новината беше съобщена официално от "Би Би Си“, позовавайки се на изявление на нейното семейство и мениджърски екип, информира Plovdiv24.bg.

Преди трагичния изход световноизвестната изпълнителка на вечния хит Total Eclipse of the Heart беше приета по спешност в болница в град Фаро, Португалия. Там тя претърпя спешна хирургическа интервенция заради перфорирано черво. Въпреки първоначалните надежди за бързо възстановяване, състоянието на 74-годишната тогава звезда рязко се влоши и тя бе преместена в интензивно отделение. Португалските медии, сред които всекидневникът Correio da Manhã, съобщиха, че лекарите са взели решение да я поставят в медикаментозна кома заради възникнали сериозни следоперативни усложнения.

В разпространеното впоследствие официално съобщение от нейното семейство се посочва, че Бони Тайлър е починала неочаквано в болницата вследствие на заболяването, за което е била лекувана. Близките на изпълнителката призоваха обществеността за пълно уважение към личното им пространство в този изключително тежък за тях момент, като допълниха, че по-късно ще бъде разпространена допълнителна информация около изпращането на звездата.

Бони Тайлър остава в историята като един от най-разпознаваемите и емблематични рок гласове в световната музика. Нейната кариера, продължила пет десетилетия, роди вечни световни хитове като Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache, които я превърнаха в символ на борбеност и неподражаем музикален талант за милиони почитатели по целия свят.