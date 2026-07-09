Новата водеща на екстремното риалити "Игри на волята“ Ивет Лалова приема едно от най-големите предизвикателства в телевизионната си кариера край морето, след като продуцентите приеха категоричното ѝ условие да не се разделя със семейството си по време на снимките. Легендарната българска спринтьорка се включва в проекта в Дуранкулак заедно със съпруга си Симоне Колио и двегодишния им син Тиаго.

Записването на новия сезон се превръща в сериозно изпитание за баланса между кариерата и майчинството, като за Ивет Лалова присъствието на най-близките ѝ хора е въпрос на спокойствие.

Пълна семейна подкрепа в Дуранкулак

Край морето легендарната атлетка няма да разчита единствено на съпруга си Симоне Колио. В грижите за малкия Тиаго в Дуранкулак активно ще се включат още майката и сестрата на водещата, които ще ѝ помагат да съчетава професионалните ангажименти с нуждите на двегодишното дете. По думите на Лалова, за нея е от изключително значение режимът на сина ѝ да бъде напълно спазен, тъй като тя не е спирала да работи от самото му раждане. Самата тя определя това предизвикателство като свои лични "игри на волята“, където огромната отговорност изисква сериозни битки зад камера, а не просто красива усмивка пред екрана.

Шампионска издръжливост срещу тежките условия

Дългогодишният опит на лекоатлетическата писта дава на трикратната европейска шампионка необходимото самочувствие, че жегата и тежките климатични условия по време на снимките няма да попречат на работата ѝ. Професионалният ѝ път включва тренировки при минусови температури на високопланинската база Белмекен, както и бягания при над 40 градуса на нагорещената писта. Според Лалова, истинският победител в подобни формати не е просто най-добре подготоввеният физически атлет, а този, който притежава съвкупност от лидерски качества, психологическа устойчивост и стратегическо мислене под напрежение.

Волята да победиш най-тежките контузии

Новата телевизионна роля на Ивет Лалова отразява силния ѝ характер, изграден в спорта. През 2005 година в Атина тя претърпява тежка фрактура на десния крак след сблъсък с друг атлет по време на загрявка. Тогава лекарите поставят 38-сантиметров титанов пирон в бедрото ѝ, което я изважда от пистата за повече от година. Въпреки тежкото изпитание и продължителната рехабилитация, тя успява да се завърне в професионалния спорт. През всички тези години нейна основна опора остава съпругът ѝ Симоне Колио, с когото са заедно вече 18 години, след като любовта им пламва покрай леката атлетика. Поради тази причина водещата поставя запазването на времето със семейството като първостепенно изискване към телевизионния екип.