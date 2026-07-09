Феновете на най-успешния български сериал "Под прикритие“ ще имат възможност да научат ексклузивни подробности за предстоящия шести сезон по време на фестивала Aniventure Comic Con този уикенд. Част от главните актьори ще излязат на главната сцена в събота от 16:30 ч., за да споделят детайли за екранното събитие и да се срещнат лично с почитателите си.

Тайни от снимачната площадка и копродукция

Организаторите на събитието обещават вълнуващи моменти, интересни истории от снимачната площадка и любопитни подробности за новите епизоди. Шестият сезон на криминалната поредица се реализира като копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия (БНТ). След дискусията на сцената е предвидена и специална лична среща, на която феновете ще могат да се снимат за спомен със своите любими актьори.

Звезден състав на сцената

Пред публиката на фестивала ще излязат добре познати и нови лица от екипа на сериала. Посетителите ще видят на живо Михаил Билалов, Павел Иванов, Александър Сано, Радина Кърджилова и Кирил Ефремов. Тяхното общо явяване пред феновете вече засили интереса към предстоящата премиера.

Спекулации за съдбата на любимите герои

Обявеният състав вече провокира вълна от теории сред зрителите относно развитието на сюжета. Феновете започнаха активно да спекулират какви точно ще бъдат ролите на емблематичните персонажи Джаро (Михиал Билалов) и Косъма (Александър Сано), тъй като според хронологията на сериала и двамата герои са мъртви. Сред почитателите се налага мнението, че има голяма вероятност двамата актьори да вземат участие в ретроспективни сцени, които да допълнят новата история.