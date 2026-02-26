ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Гергана Гунчева!
Гергана учи в Националната гимназия по полиграфия и фотография. Сред предишните ѝ призове са Лице на Българския моден канал и "Мис Пантен перфект“. Тя е и един от най-атрактивните модели на агенция "Визаж модел груп“.
На конкурса за Мис България 2004 се налага сред 36 кандидатки. Бивша съпруга на спортния журналист Петър Бакърджиев, с когото имат две деца – Самуил и Максим.
Спортна журналистка в телевизиите МСАТ (2010), ТВ+, ТВ7 и Нова телевизия.
Честит 39-и рожден ден!
