Честито на Гергана Гунчева!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:07
©
Гергана Гунчева е българска манекенка, Мис България Свят 2004. Родена е на 26 февруари 1987 г. в София. Баща ѝ Стоян Гунчев е бивш национален състезател по волейбол, а майка ѝ – бивша състезателка по художествена гимнастика.

Гергана учи в Националната гимназия по полиграфия и фотография. Сред предишните ѝ призове са Лице на Българския моден канал и "Мис Пантен перфект“. Тя е и един от най-атрактивните модели на агенция "Визаж модел груп“.

На конкурса за Мис България 2004 се налага сред 36 кандидатки. Бивша съпруга на спортния журналист Петър Бакърджиев, с когото имат две деца – Самуил и Максим.

Спортна журналистка в телевизиите МСАТ (2010), ТВ+, ТВ7 и Нова телевизия.

Честит 39-и рожден ден!


Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
