Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря

© Благой Георгиев, известен и с прякора си Джизъса, ще води дъщеря си на концерт в Париж на 20 септември.



С това пътуване бившият футболист ще сбъдне една от мечтите на Йоана, която е вече на 15 години, да види на живо G-Dragon – известен сред младите южнокорейски изпълнител. Концертът във Франция е част от световното му турне.



Йоана, както и брат й Давид, който е по-малък с 3 години, са от връзката на Благо с бившата гимнастичка Христина Витанова. Бившият футболист има и син, който носи неговото име, от Златка Райкова, както и още един наследник от брака си с рускинята Есмер Омерова, пише HotArena.