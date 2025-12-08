ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арктическа вълна нахлува в Европа
Те прогнозират, че времето през януари ще бъде променливо и сравнително меко, но предупреждават, че през деня атмосферата ще изглежда спокойна, докато мъглата и ниските температури ще доведат до замръзване. Също така, полярният вихър, или както често го наричат, особено в средата на сезона, ще насочи арктическия въздух директно към Европа.
Полярният вихър е мащабно атмосферно явление, което представлява силна циркулация на студен въздух, под формата на циклон, от полярния регион в стратосферата и тропосферата на Земята. Това явление влияе на времето в Европа чрез промени в температурата и метеорологичните условия, особено през студените периоди.
При нормални условия полярният вихър поддържа много студен въздух, но когато вихърът отслабне, може да причини силни застудявания с вълни от мразове, обилни снеговалежи и виелици. Ефектите му обикновено се усещат най-силно по време на прехода към зима и през пролетта.
Какво ще бъде времето за Коледа в Европа?
Метеоролозите съобщават, че времето по Коледа в Европа ще бъде предимно меко, с малки изключения в определени региони. Също така в Съединените щати Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) прогнозира температури над средните за декември. Възможното захлаждане обаче може да зависи от средните температури през следващите две седмици.
Тази година феноменът Ла Ниня също ще присъства и според оценките ще продължи до февруари 2026 г.
