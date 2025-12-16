ИЗПРАТИ НОВИНА
Анна Кошко обработва Деян Донков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (0)524
Анна Кошко обработва Деян Донков за бебе, шушука се в артистичните среди. 25-годишната рускиня, която Динката вкара в Народния театър тази есен в ролята на Мерилин Монро, се е амбицирала да го прави баща за 4-и път. Тя бърза, защото, макар да е млада, неговата възраст вече напредва и, ако почака още малко, съвсем ще му мине времето да дундурка деца. 

При други обстоятелства амбициозната рускиня Анна Кошко най-вероятно не би бързала толкова много с майчинството и би си дала време да се утвърди в кариерата, а чак след това да ражда. Само че, понеже Динката вече има три деца от две други жени, ситуацията я притиска да забременее възможно най-скоро, дочу слухове "Уикенд". Анна усещала, че ако роди дете на Деян Донков, това ще затвърди позициите й на официална половинка на популярния актьор, а не само на негова любовница след раздялата му с Радина Кърджилова, говори се сред актьорите.

Деян и Радина, въпреки че не са заедно от цели 2 години, остават в съзнанието на хората като емблематична артистична двойка, още повече, че имат и две деца – синовете им Христо и Йоан. Едва ли е случайно, когато миналата пролет се разбра, че бившите партньори в живота влизат в общ спектакъл в Народния театър – "Хеда Габлер", билетите се разграбиха веднага. 

Самото представление не привлече публиката толкова, колкото фактът, че Кърджилова и Донков отново са един до друг, макар и в роли. Тогава всички коментираха очевидната химия между тях на сцената, която не е изветряла, въпреки че вече имат нови партньори. 

Анна със сигурност я е жегнало, защото в Народния театър все още гледат на нея като на натрапница, влязла там, благодарение на съмнителна афера с голямата звезда Деян. Младата актриса виждала спасение в евентуална бременност от Донков. Преди година тя се заяви, като показа в социалните мрежи снимка с актьора, докато той все още се опитваше да пази връзката им в тайна. Сега пък може окончателно да утвърди позициите си, като му роди дете.

Само на 25 години, тя има достатъчно време пред себе си, за да стане майка. Но мъжът й вече е 51-годишен. Въпреки че все още минава за хубавец, дори когато е в роля се вижда, че е започнал да остарява. Поне засега рускинята не мислела да търси друг мъж, затова й се искало да роди възможно най-скоро, вместо да рискува един ден детето й да има баща, който да изглежда като негов дядо.

Известно е, че децата са голямата слабост на Деян Донков. Знае се, че той може и да не е идеален партньор на жените си, но винаги е бил много добър баща, който дава всичко за своите наследници. От актрисата Анастасия Ингилизова той има един син – Деян младши, който е малко по-малък от Кошко, а от Радина има двама синове. Ако остане и занапред с хубавата Анна, със сигурност скоро ще се радва поне на още един наследник.


