ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Анна Кошко обработва Деян Донков
При други обстоятелства амбициозната рускиня Анна Кошко най-вероятно не би бързала толкова много с майчинството и би си дала време да се утвърди в кариерата, а чак след това да ражда. Само че, понеже Динката вече има три деца от две други жени, ситуацията я притиска да забременее възможно най-скоро, дочу слухове "Уикенд". Анна усещала, че ако роди дете на Деян Донков, това ще затвърди позициите й на официална половинка на популярния актьор, а не само на негова любовница след раздялата му с Радина Кърджилова, говори се сред актьорите.
Деян и Радина, въпреки че не са заедно от цели 2 години, остават в съзнанието на хората като емблематична артистична двойка, още повече, че имат и две деца – синовете им Христо и Йоан. Едва ли е случайно, когато миналата пролет се разбра, че бившите партньори в живота влизат в общ спектакъл в Народния театър – "Хеда Габлер", билетите се разграбиха веднага.
Самото представление не привлече публиката толкова, колкото фактът, че Кърджилова и Донков отново са един до друг, макар и в роли. Тогава всички коментираха очевидната химия между тях на сцената, която не е изветряла, въпреки че вече имат нови партньори.
Анна със сигурност я е жегнало, защото в Народния театър все още гледат на нея като на натрапница, влязла там, благодарение на съмнителна афера с голямата звезда Деян. Младата актриса виждала спасение в евентуална бременност от Донков. Преди година тя се заяви, като показа в социалните мрежи снимка с актьора, докато той все още се опитваше да пази връзката им в тайна. Сега пък може окончателно да утвърди позициите си, като му роди дете.
Само на 25 години, тя има достатъчно време пред себе си, за да стане майка. Но мъжът й вече е 51-годишен. Въпреки че все още минава за хубавец, дори когато е в роля се вижда, че е започнал да остарява. Поне засега рускинята не мислела да търси друг мъж, затова й се искало да роди възможно най-скоро, вместо да рискува един ден детето й да има баща, който да изглежда като негов дядо.
Известно е, че децата са голямата слабост на Деян Донков. Знае се, че той може и да не е идеален партньор на жените си, но винаги е бил много добър баща, който дава всичко за своите наследници. От актрисата Анастасия Ингилизова той има един син – Деян младши, който е малко по-малък от Кошко, а от Радина има двама синове. Ако остане и занапред с хубавата Анна, със сигурност скоро ще се радва поне на още един наследник.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2600
|
|предишна страница [ 1/434 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:58 / 15.12.2025
Роден е в град София, днес навърши 32
22:13 / 15.12.2025
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
13:16 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 предупреди за козметиката
21:02 / 14.12.2025
Жената на Христо Шопов окончателно го заряза
18:21 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS