ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Андреа: След раздялата с Кубрат се излагах много
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47Коментари (0)1160
©
Андреа функционирала трудно, след раздялата с боксьора Кубрат Пулев, призна самата тя наскоро. За певицата било огромно предизвикателство не само да ходи на участия, а въобще да се справя с ежедневието си. Тъкмо случилото със спортиста, с когото бяха заедно 13 години, довело до някои скандални сценични изяви на блондинката.

"Човек, като е малко по-тъжен, понякога се излага. Трябва да сме искрени, това не трябва да се повтаря", коментира Андреа наскоро в подкаста на приятеля си Венелин.

Изказването на певицата беше във връзка с клипчета от нейни участия през 2023 г., за които се коментираше, че е била подпийнала. Дали е било така, блондинката не каза. Иначе е очевидно, че във въпросните клипчета не изглежда да е била в топ форма на тези участия – заваля думи, седи с разкрачени крака, явно забравила, че е с рокля, а с пеенето си едва ли е пожънала похвали.

Андреа и Кубрат Пулев се разделиха окончателно през май 2020 г. Тогава попфолк певицата обяви в социалните мрежи, че по време на връзката им любимият й си имал "сериозни гаджета", за които тя последно разбрала. Не мина много време, след обвиненията на Андреа в изневяра и предателство, стана ясно, че спортистът има нова жена до себе си. Знае се само, че тя се казва Розали. През 2022 г. Кубрат и Розали станаха родители на дъщеря, която кръстиха Христина, а през 2023 г. – на син Спартак.

"Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек... Пред семейството ми, родителите ми, приятелите ми - не исках да ме виждат такава, каквато ме виждаха. Но беше един път, който извървяхме, и вече не сме там", коментира Андреа периода, в който преодолявала раздялата с Кубрат Пулев. Днес тя му желае всичко най-хубаво. Не общуват често, но когато го правят, разговорите им са приятелски.

Андреа мина през доста перипетии и в професионален план, след като напусна "Пайнер" през 2015 г. На няколко пъти кариерата й беше в застой, за което са се коментирали различни причини. Една от тях, разбира се, е и емоционалното състояние на певицата, след разлъката с Кубрат Пулев. Към днешна дата обаче Андреа работи на пълни обороти, като се е фокусирала върху представянето си в попфолк жанра. Тя отчита като грешка това, че преди години го позагърбила за сметка на международните си проекти.

Не се е отказала от тях, даже има предложение за нови такива от румънския хитмейкър Кости Йонита, с когото работят 18 години заедно. Андреа обаче държи да твори и попфолк. Преди месец певицата представи новия си хит с Кости и Tzanca Uraganu "Топа, топа". Парчето покори всички класации и стана изключително популярно в социалните мрежи. Така че кариерата на Андреа пак е в подем. В личен план блондинката все още няма мъж до себе си. 

Още с премиерата си новата песен на диджей Дамян с колежката му Селина "Балканска двойка" прикова вниманието не само с клипа и темата си, но и с това, че удивително прилича на емблематичния хит на Андреа от 2009 г. "Дай ми всичко". Не е случайно. Блондинката с усмивка разкри, че Дамян й се обадил няколко пъти, за да й каже, че ще направи тази песен. Андреа му казала, че "не й е о`кей". Дамян обаче не се трогнал. Заявил й, че й се обажда само, за да й сподели намерението си. "И аз: "Мерси, че ми каза". Явно се свършиха песните. Опряхме до моите. Няма лошо", коментира Андреа с усмивка.

Тя обясни, че Дамян проверил, че може да вземе авторските права на парчето. И го направил, без да се вълнува, че колежката му не е съгласна. "Не се съобрази, че това е моя песен по никакъв начин, което показва, че той няма уважение към никого", заяви Андреа.

Меломаните веднага си припомниха в коментари в интернет, че първо чули хита в изпълнение на румънската звезда Йонут Серсел. През 2009 г. Андреа изпя "Дай ми всичко", като парчето веднага се превърна в хит.

Коментирайки новата българска версия на песента, блондинката издаде, че Дамян звънял на много известни колежки с предложение да я изпълнят с него. Отказали му. "Никой не искал да я изпее, защото това е моя песен", сподели певицата, като допълни, че го приела като знак на уважение към нея. Само Селина се съгласила. Андреа обаче не й се сърди – "Все пак момичето сега пробива, трябва да стане известна".


Още по темата: общо новини по темата: 2581
14.12.2025 »
13.12.2025 »
13.12.2025 »
13.12.2025 »
13.12.2025 »
12.12.2025 »
предишна страница [ 1/431 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се от...
22:21 / 13.12.2025
Бизнесмен: Викнах полиция заради Дениз Хайрула!
21:38 / 13.12.2025
Една от най-богатите жени в света днес навърши едва 36
20:19 / 13.12.2025
Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на...
20:12 / 13.12.2025
Жена на 68 години: Умрях за 11 минути, бях в рая и ада, никога ня...
17:23 / 13.12.2025
Даниел Бачорски избухна: Никога не съм мълчал
14:58 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: