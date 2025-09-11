ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алла Пугачова: Русия ме предаде
Според Пугачова, тя наистина е наричана "предателка на Русия", но тя не се счита за такава и не смята, че е "избягала" от страната, както понякога пишат за нея.
"Колко трябва да мразиш страната си, за да избягаш от нея, сякаш е някаква затвор? Тези обвинения имат друг контекст: че страната ме е хранила, поила, отглеждала, възпитавала, давала награди, а аз съм се обърнала и съм си тръгнала. А това, че съм работила, учила – не се брои. Но човек има право да си тръгне, за да не го обиждат“, заявява певицата.
При това, подчертава Пугачова, тя е знаела, че обидите са неизбежни. Певицата отбелязва, че актрисите Лидия Русланова и Клавдия Шульженко са я убеждавали да напусне сцената 60-годишна възраст, защото след това ще започнат опитите да се отърват от нея".
"От сцената и дори от политическата арена трябва да се махнеш навреме. А какво съм предала? Отдавна заявих, че мога да напусна Родината само в един случай – ако Родината ме предаде. Тя ме предаде, но милиони почитатели не ме предават“, посочва тя.
След началото на войната в Украйна Максим Галкин и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел. РФ ги включи в списъка на "чуждестранните агенти". Двамата съпрузи имат израелски паспорти, както и са граждани на Кипър.
