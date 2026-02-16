ЗАРЕЖДАНЕ...
|25 години Руши Видинлиев си пада по Белослава
Той го написа съвсем ясно в социалните мрежи, а повод за това стана излизането на дуета му с нея – "Еверест".
"От 2001 си падам по Белослава", написа Руши. Това прави точно 25 години до този момент, в който двамата пуснаха общата си песен.
Знае се, че Белослава открай време е обвързана с художника Евгени Йонов, с когото вече имат не само дъщеря, а и внучка. Говори се, че връзката им била отворена, но въпреки това до момента не се е чуло певицата да е правила с Руши друго, освен обща песен. Видинлиев тези дни пусна и нов албум – "Три дни чудеса", който съдържа 10 нови парчета.
