200 € на човек за 2 дни прибира д-р Емилова за готварски курс

© Кулинарен курс, проведен през изминалия уикенд в хотел "Палас" в курорта "Св. св. Константин и Елена", предизивка реакции сред хората, които се интересуват от здравословно и растително хранене. Става дума за двудневен целодневен клас, организиран от екипа на клиника "Д-р Емилова" с участието на главния готвач на известния "дебелариум" шеф Илия Илиев и ресторантьора Таня Иванова.



Цената на обучението е била 125 евро за един ден, или 200 евро за двата дни, което веднага се превърна в повод за коментари, пише Ретро.



Според някои сумата е прекалено висока и прави подобни инициативи недостъпни именно за хората, които най-често търсят помощ от клиниката. На друго мнение са поддръжници, които защитават цената с аргумента, че става дума за професионално обучение, а не за любителска демонстрация.



Факт е, че курсът се е провел в луксозен котел и е включвал практически занятия, дегустации и авторски рецепти, което неминуемо оскъпява подобен тип събития.