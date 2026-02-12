ЗАРЕЖДАНЕ...
|200 € на човек за 2 дни прибира д-р Емилова за готварски курс
Цената на обучението е била 125 евро за един ден, или 200 евро за двата дни, което веднага се превърна в повод за коментари, пише Ретро.
Според някои сумата е прекалено висока и прави подобни инициативи недостъпни именно за хората, които най-често търсят помощ от клиниката. На друго мнение са поддръжници, които защитават цената с аргумента, че става дума за професионално обучение, а не за любителска демонстрация.
Факт е, че курсът се е провел в луксозен котел и е включвал практически занятия, дегустации и авторски рецепти, което неминуемо оскъпява подобен тип събития.
