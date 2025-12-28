ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Елена Поптодорова: Голям пробив на този етап изглежда малко вероятен
Тя подчерта, че подобна дипломатическа среща не е очаквана с толкова голяма надежда от десетилетия, но предупреди, че голям пробив на този етап изглежда малко вероятен.
По думите ѝ разговорите между президентите на САЩ и Русия, които предхождат диалога с украинската страна, често носят неприятни изненади. "До момента украинската страна е тази, която прави реални стъпки“, посочи Поптодорова. Тя добави, че е трудно да се даде ясна оценка за успеха на текущите преговори.
Бившият посланик е категоричен, че от руска страна продължава да се наблюдава агресивно поведение, включително масирани въздушни атаки срещу Киев и ключова инфраструктура, извършвани дори в празнични дни. Според Поптодорова това показва, че Кремъл не демонстрира готовност за отстъпки и продължава да преследва целите си "до край и на всяка цена“.
Поптодорова обърна внимание и на променената "хореография“ на срещите, като определи като положителен сигнал възможността европейски лидери да се включат в разговорите по телефона. По думите ѝ това би могло да доведе до по-голяма консолидация между САЩ и Европа, макар че ключовата роля все още остава във Вашингтон.
Според дипломата най-сериозният препъникамък в преговорите са териториалните въпроси. Тя припомни последните изявления на руския президент, в които се съдържат заплахи за силово налагане на претенции върху спорни територии. "Именно това поставя преговорите на ръба на възможното“, заяви Поптодорова.
Тя коментира и втората голяма тема - гаранциите за сигурност. Идеите за временно спиране на военните действия или примирие за ограничен период от време според нея не са достатъчни. Необходими са дългосрочни и солидни гаранции, включително такива, които да осигурят устойчиво и относително мирно бъдеще за Украйна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4717
|предишна страница [ 1/787 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични момен...
14:41 / 24.12.2025
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяв...
07:50 / 16.12.2025
Гюнер Тахир: Оставката на правителството беше добър ход за Бойко ...
19:05 / 15.12.2025
Западните медии за България: Десетки хиляди излязоха по улиците н...
08:40 / 11.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:37 / 08.12.2025
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президе...
18:58 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS