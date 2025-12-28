ИЗПРАТИ НОВИНА
Елена Поптодорова: Голям пробив на този етап изглежда малко вероятен
Автор: ИА Фокус 20:44
©
Последните новини по преговорния процес между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски анализира вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бившият посланик на България в Съединените щати Елена Поптодорова.

Тя подчерта, че подобна дипломатическа среща не е очаквана с толкова голяма надежда от десетилетия, но предупреди, че голям пробив на този етап изглежда малко вероятен.

По думите ѝ разговорите между президентите на САЩ и Русия, които предхождат диалога с украинската страна, често носят неприятни изненади. "До момента украинската страна е тази, която прави реални стъпки“, посочи Поптодорова. Тя добави, че е трудно да се даде ясна оценка за успеха на текущите преговори.

Бившият посланик е категоричен, че от руска страна продължава да се наблюдава агресивно поведение, включително масирани въздушни атаки срещу Киев и ключова инфраструктура, извършвани дори в празнични дни. Според Поптодорова това показва, че Кремъл не демонстрира готовност за отстъпки и продължава да преследва целите си "до край и на всяка цена“.

Поптодорова обърна внимание и на променената "хореография“ на срещите, като определи като положителен сигнал възможността европейски лидери да се включат в разговорите по телефона. По думите ѝ това би могло да доведе до по-голяма консолидация между САЩ и Европа, макар че ключовата роля все още остава във Вашингтон.

Според дипломата най-сериозният препъникамък в преговорите са териториалните въпроси. Тя припомни последните изявления на руския президент, в които се съдържат заплахи за силово налагане на претенции върху спорни територии. "Именно това поставя преговорите на ръба на възможното“, заяви Поптодорова.

Тя коментира и втората голяма тема - гаранциите за сигурност. Идеите за временно спиране на военните действия или примирие за ограничен период от време според нея не са достатъчни. Необходими са дългосрочни и солидни гаранции, включително такива, които да осигурят устойчиво и относително мирно бъдеще за Украйна.


