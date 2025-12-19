bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев: Лъжа!

© "bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика".



Това съобщават от телевизията в своя официална позиция.



"Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината", уточниха оттам.