Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
Автор: ИА Фокус 08:24Коментари (0)183
© NOVA
По последна информация без ток в момента са в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като до часове се очаква електричеството да бъде възстановено. Вчера имаше и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско.

Снощи, малко след полунощ, е бил пуснат пътят между Люти Дол и Ботевград, във Врачанско и района на Ботевград. Международният път е бил затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Към момента всички пътища в Северозапада са отворени, съобщава NOVA. Няма и тежки пътнотранспортни произшествия. 

На прохода “Петрохан" температурата е -4 градуса. Пътното плътно е чисто до асфалт, но на места може да има сняг. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през прохода “Петрохан".  Проходът е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Имало е на места паднали клони и дървета по трасетата, но те са били отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.

Зимната обстановка остава усложнена и в района на проход “Шипка", където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед" - трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.

Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка". От южната страна пътят е изчистен до асфалт, няма абсолютно никакви проблеми. От северната страна има възможности за заледяване. 

Снощи имаше призиви от пътноподдържащите фирми хората да не пътуват, защото ситуацията беше много влошена. Паднал е почти 18 см сняг за изминалите 24 часа. Температурите са минусови. 

В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, оборудвани за тези зимни условия.


Статистика: