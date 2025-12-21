ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зимата идва с пълна сила
Вятърът ще остане слаб – в понеделник от изток, а във вторник и сряда постепенно ще се ориентира от североизток, като ще започне и понижение на температурите.
Минималните температури до средата на седмицата ще се движат между минус 3° и плюс 3°, а дневните максимални ще достигат стойности между плюс 5° и плюс 10°. В районите с целодневни мъгли температурите ще са по-ниски – между плюс 3° и плюс 5°С.
Още около обяд в сряда над Западна България ще започнат валежи от дъжд, а в планините – от сняг. Късно вечерта срещу четвъртък, с обръщане и усилване на вятъра от североизток, ще започне нахлуване на по-студен въздух.
В резултат на това в четвъртък и петък (Коледа) се очаква чувствително застудяване, като температурите ще се задържат почти без дневен ход. В петък те ще са предимно между минус 5° и минус 1°. По-топло ще бъде в Тракия – до плюс 3–5°С.
В четвъртък времето ще е предимно облачно и дъждовно, но със застудяването в Лудогорието, Предбалкана и по високите полета на Западна България валежите ще преминат в сняг.
Валежи от дъжд се очакват в Горнотракийската низина и в районите около река Дунав. Апелираме шофьорите да пътуват внимателно – очакват се интензивни снеговалежи по планинските проходи, особено Витиня и Петрохан.
Спиране на валежите се очаква от петък. Тогава ще има и повече слънчеви часове в Източна България, докато в Западна България и Предбалкана облачността ще се задържи значителна, с валежи от сняг, но до края на деня валежите и там ще спрат.
Температурите ще се понижат – минималните ще са между минус 4° и минус 3°С, а максималните – около нулата, като в Югоизточна България ще е малко по-топло – до плюс 4–5°С.
В събота облачността ще остане значителна, но валежите ще са малко вероятни. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток, а дневните температури ще се повишат слабо.
